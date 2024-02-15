İşte ateş düşüren ve kalp hastalıklarına şifa olan ot

Doğal ve sağlıklı beslenme, insanların sağlıklarını korumak için doğadan gelen gıdaları seçmelerini sağlayan bir eğilimdir.

Marupa otu, ateşi düşürmesi ve kalp hastalıklarına iyi gelmesiyle tanınan bir bitkidir.

Marupa otu, Amerika kıtasında dokuz çeşidi bulunan, simaroubaceae ailesinden bir ağaç türüdür. Antiller’de yetişen şişmarouba amara, 20 metre yüksekliğe ulaşabilen bir ağaçtır.

Kabuğu gri renkli, düz, pürüzsüz ve çok acı bir tattadır. Odunu değerli bir malzemedir.

Marupa otunun faydaları şunlardır:

Ateşi düşürür. Kalp sağlığına katkıda bulunur.

Kalp ve damar hastalıkları, şu şekilde sınıflandırılabilir;

Koroner arter hastalığı, kalbe kan taşıyan damarların daralması veya tıkanması

Kalp ritim bozuklukları (aritmiler)

Doğumsal kalp kusurları

Kalp kapakçık hastalığı

Kalp kası hastalığı

Kalp enfeksiyonu

Pek çok kalp hastalığı türü, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebilir veya tedavi edilebilir.

Kalp ve damar hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Belirtiler şunları içerebilir:

Göğüste ağrı, sıkışma, basınç veya rahatsızlık (anjina)

Nefes darlığı

Boyun, çene, boğaz, üst karın veya sırtta ağrı

Vücudun herhangi bir bölümündeki damarların daralması sonucu, o bölgede ağrı, uyuşma, halsizlik veya soğukluk hissedilmesi.