İşte ateş düşürücü ağrı kesici ot

Doğal besinlere yönelen insanlar bunu sağlıklı yaşamak için yaptıkları biliniyor. Birçok bitkinin faydalarını keşfetme süreci devam ediyor. Bu bitkilerden biri olan eğir otu dikkat çekti.

Eğir otu; Ter söktürür, ateşi düşürür ve ağrıları dindiren kusturur, aksırtır.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş bağışıklık sisteminin tehdit karşısında savunmaya geçtiğinin, bir başka ifadeyle aktif hale geldiğinin göstergelerinden bir tanesi olduğu bildirildi.

Normal şartlarda insanların vücut sıcaklığı yaklaşık olarak 37 santigrat derece olduğunun altı çizildi.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otunu kullanmak için, önce kurutup ufalamanız gerektiğinin altı çizildi.

Sonra bir bardak suya bir kaşık eğir otu tozu koyup bir gece bekletmeniz gerektiği vurgulandı.

Sabah suyu kaynatıp süzmeniz ve içmeniz gerektiği ifade edildi.

Bu şekilde eğir otunun faydalarından yararlanabileceğiniz dile getirildi.