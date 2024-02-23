İşte Ayçekirdeğinin çok az bilinen yararları

Ayçekirdeği, Helianthus annuus adlı ayçiçeği bitkisinin tohumudur. Bu tohumlar hem lezzetli hem de vücudun ihtiyaç duyduğu yararlı besinlerle doludur. Vücuda bol miktarda E vitamini (alfa-tokoferol) ve B6 sağlarlar. Ayrıca vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar ve karotenoidler de içerirler.

Ayçiçeği tohumlarında yeterli miktarda tiamin, sodyum, magnezyum, selenyum, manganez ve fosfor bulunur. Bunun yanında çinko, bakır ve demir de içerirler. Peki, Ayçekirdeğinin yararları nelerdir? İşte haberimizde öğreneceğiniz detaylar…

YARARLARI NELER

Ayçekirdeğinin sağlığa faydalarından bazıları şunlardır: Kolesterol seviyelerini dengeleyebilir Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, fitosteroller kolesterolü düzenleyen mükemmel bir bileşiktir. Fitosteroller en çok ayçiçeği çekirdeği ve antep fıstığında bulunur. Bu yüzden, her gün bir avuç ayçekirdeği tüketmek, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek; damarlarınızdaki ve kalbinizdeki plak oluşumunu önleyebilir. Cildi canlandırabilir

Ayçekirdeği antioksidanların bir deposudur. Ayçekirdeğinin en önemli bileşenlerinden biri yüksek E vitamini içeriğidir. E vitamini cilt için bir antioksidan olarak işlev görür ve kan akışını iyileştirerek ve kırışıklıkları azaltarak cildi canlandırır. Beyin sağlığını iyileştirebilir.

Ayçekirdeğinin beyin üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu ve aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Ayçekirdeğinin bu özelliği, tohumlarda yüksek miktarda triptofan bulunmasından kaynaklanır.

Triptofan içeren gıdalar yediğinizde, beyniniz serotonin adlı bir nörotransmitter üretimini arttırır. Serotonin ayrıca stresi azaltır, böylece sakin bir his verir.

Ayçekirdeğindeki kolin içeriği bellek ve görme fonksiyonları için hayati önem taşır. Sağlıklı bir kalp için Ayçekirdeği yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olan yüksek miktarda betain içerir. Ayrıca, bu tohumlarda bulunan arginin de sağlıklı bir kalp için gerekli bir bileşendir. Lignanlar kan kolesterolünü normal seviyelerde tutar, böylece kalp krizi ve damar sertliği riskini azaltır. Kilo vermek isteyenler için Ayçekirdeği kalorili olsa da, aynı zamanda yüksek miktarda diyet lifi içerir. Bu, sindirim sürecini hızlandırabilir ve kolesterol seviyesini düşürebilir. Ayrıca, lif vücudun tok hissetmesine yardımcı olarak aşırı yemeyi önler. Hücresel hasarı engelleyebilir.

Ayçiçeği tohumları günlük beslenme gereksiniminin önemli bir parçası olan E vitamini bakımından zengindir. Ayçekirdeği; Serbest radikaller çeşitli hücresel hasarlara ve hastalıklara neden olabileceğinden, insan vücudunda serbest radikallerin yayılmasını önleyen antioksidan kaynaklarıdır. Bu ayrıca dolaşım sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. E vitamini ayrıca yaralanma durumlarında kanın kolayca pıhtılaşmasına yardımcı olur ve böylece iyileşme sürecini hızlandırır. Ayçekirdeği ayrıca kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayçiçeği tohumlarında bulunan selenyum hücresel hasarı tamir eder ve kanserli hücrelerin yayılmasını durdurur.