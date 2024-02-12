İşte ayrık omurga hastalığının bilinmeyenleri

Halk arasında “ayrık omurga hastalığı” olarak da bilinir. Bu hastalık, erken tanı ve takip edilmezse, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, hastalığın kadın doğum, beyin cerrahisi, ortopedi, nefroloji gibi farklı branşları ilgilendiren bir hastalık olduğunu belirttiler.

“PES ETMESİNLER…”

Hamilelik döneminde yapılacak kontrollerin hastalığın önlenmesi ve tedavisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sevgi Yavuz, “Spina bifida, 10 bin doğumda 35 ila 50 arasında görülen bir hastalıktır. İstanbul'da çok sayıda hasta olduğunu biliyoruz. Hastalık, omurgada açıklık olması nedeniyle, bebek doğduktan sonra bacaklarda, mesanede, bağırsaklarda felç, kafada su toplanması ve basınç artışı gibi sorunlara neden olur. Bu sorunlar, birden fazla sistemi etkiler. 1940'larda bu hastaların çoğu yaşamazken, 1990'lardan sonra anne karnında tedavi ve önlem yöntemleriyle sıklığı azalmıştır. Tedavi başarısıyla bu bebeklerin çoğunu erişkin yaşa getirebiliyoruz. En önemli nokta, hastalığın oluşmasını engellemektir. Bunun için de gebelerin, kadınların bilinçli olması çok önemlidir. Bu hastalarda idrar birikmesi, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hasarı ve kronik böbrek yetmezliği gibi riskler vardır” diye konuştu.

“FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI GEREKLİ”

Spina bifida hastalığı hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bülent Balioğlu, “Spina bifida, yeni doğan çocuklarda görülen, omurgayı, ekstremiteleri ve nörolojik durumu etkileyen bir multisistem hastalıktır. Genetik faktörlerin yanı sıra, bilmediğimiz birçok nedenin de rol oynadığını düşünüyoruz. Bu konuda farkındalığın artması gerekiyor. Biz hastalarımızın ve ailelerin bilinçlenmesi için, önce hastalığı tespit etmek ve önlem almak zorundayız. Spina bifida hastaları, omurga, ürogenital, böbrek, bağırsak gibi farklı sorunlarla karşımıza çıkabilir. Bu yüzden, bu hastaların tedavisinde, sadece bir ekibin değil, tüm ekiplerin multidisipliner bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu hastalık grubunun çok iyi takip edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu hastalığın bir seferde tedavi edilebilecek bir hastalık olmadığını, bir ekip çalışmasıyla tedavi edilmesi gerektiğini unutmamalıyız. “ şeklinde konuştu