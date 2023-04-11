Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında yok



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin 38. dakikasında yoğun itirazları sonrasında hakem Kadir Sağlam tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün açıkladığı kararlar neticesinde Emre Belözoğlu, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 maç ceza aldı. Başarılı teknik adam, Tahkim Kurulu'nun cezayı onaması durumunda Süper Lig'de deplasmanda İstanbulspor ve Giresunspor mücadeleleri ile sahasında oynayacağı Fenerbahçe ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Ankaragücü karşılaşmalarında kulübede olamayacak.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçıyla geri dönecek.

(İHA)