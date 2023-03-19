Karagümrük bitti demeden bitmez. Emre Belözoğlu'na kırmızı kart

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük, Başakşehir ile karşılaştı.

9 maçlık bir kaybetmeme serisi yakalayan Karagümrük, 3 maçtır kazanamayan Başakşehir karşısında serisini sürdürmek adına mücadeleye başladı.

Başakşehir ise Avrupa macerasının son bulmasının ardından, alacağı galibiyet ile moral bulmak için sahaya çıktı.

KARAGÜMRÜK DAHA İYİ BAŞLADI

Fatih Karagümrük, Başakşehir karşısında maça daha istekli ve daha etkili başladı. Maç başında oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı.

DÜŞÜK TEMPONUN NEDENİ

İki takım, birbirine üstünlük kuramayınca tempo düşük seyirde ilerledi.

Sabırla top çeviren Karagümrük ve Başakşehir, boşluk aramaya çalıştı.

BAŞAKŞEHİR GÜZEL GOLLE ÖNE GEÇTİ

Medipol Başakşehir, 42. dakikada hazırlanış bakımından çok güzel bir golle öne geçti.

Figueiredo Serdar Gürler'e havadan nefis top attı, Serdar Gürler kafayla çok güzel indirdi ve Aleksic de aynı güzellikle tamamladı.

BORINI SAHNEDE

Karagümrük, ilk yarının sonunda kazandığı penaltı ile beraberliği yakaladı.

Penaltıyı aldıran Borini, topun başına geçti ve 45+4'te durumu 1-1 yaptı.

Başakşehir cephesinde, kenardan pozisyona büyük itiraz vardı.

EMRE BELÖZOĞLU ATILDI

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, devre arasında yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. İki takım da uzun toplarla hücum şansı yakalamaya çalıştı.

FIGUEIREDO GOL ŞANSINI KAÇIRDI

Başakşehir, 65. dakikada gole çok yaklaştı. Figueiredo çaprazdan düzgün bir vuruş çıkarttı ancak savunma son anda müdahele etti.

BAŞAKŞEHİR 90+1'DE GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 90+1'de bulduğu golle 2-1 yaptı.

İlk golün asistini yapan Serdar Gürler, penaltı noktasından attığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

1 DAKİKA SONRA CEVAP GELDİ

Son dakikaları nefes kesen maçta Karagümrük, golcüsü Diagne ile 1 dakika sonra gole yanıt verdi.

Borini'nin şutunu Volkan Babacan elinden kaçırdı ve Diagne yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderdi.

KARAGÜMRÜK YENİLMİYOR

Fatih Karagümrük, bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Nefes kesen bir maç sonu izledik. Başakşehir puanını 41 yaptı ve 5. sıraya yerleşti.

Kargümrük ise 31 puanla 9. sırada yer aldı.