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  • Emre Belözoğlu'nun Bilic'e ettiği küfür sonrası Ülgen'den tokat gibi yanıt. O video yeniden gündem oldu

Emre Belözoğlu'nun Bilic'e ettiği küfür sonrası Ülgen'den tokat gibi yanıt. O video yeniden gündem oldu

Emre Belözoğ'nun yıllar önce Blici'e ettiği küfür sonrası BJK TV'nin yayın yönetmeni Bülent Ülgen'in yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası gündeme bomba gibi düşen işte o yanıt.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:27
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Bilic'e küfreden Emre Belözoğlu'na sert yanıt gündeme geldi

Emre Belözoğlu'nun Bilic'e ettiği küfür sonrası Ülgen'den tokat gibi yanıt. O video yeniden gündem oldu
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Siyah- Beyazlıların teknik direktörü Slaven Bilic ve Beşiktaş kafilesine küfürler eden Emre Belözoğlu’na, BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen’in tepkisi yeniden gündem oldu. 

2015'teki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde olaylar çıkmış ve Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ettiği küfürlerle gündeme gelmişti. 
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 32. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Emanuel Emenike formasını çıkararak oyundan çıkması ve Emre Belözoğlu'nun siyah-beyazlı kulübeye gelerek sözlü saldırıda bulunması büyük yankı uyandırmıştı.

BJK TV Yayın Yönetmeni Bülent Ülgen, Emre Belözoğlu'na böyle meydan okumuştu:

"Sen bu gücü nereden alıyorsun? İnsanlara ana avrat küfür etme gücünü nereden alıyorsun? Futbol falan konuşmuyoruz. Seni bıraksalar, fiziki ne yapabilirsin 20 numara? Bak benim sana bir teklifim var. İlk yarıda oynanan maçtan sonra da yapmıştım bu teklifi. Ben 29 Ağustos 1976 İstanbul doğumlu, öğretmen bir anne-babanın çocuğuyum. 38 yaşındayım.
Bir tane evladım, bir tane de eşim var. Bir 38 yıl daha yaşayacağımın garantisi yok. Yerim yurdum belli. 22 yıldır da Türk spor medyasının içindeyim. Seninle İstanbul'un herhangi bir yerinde, trafikte karşılaşsak ve sen bana böyle küfür etsen, yüzüme bakarak. Ne olur biliyor musun 20 numara? Neler olur biliyor musun? Hodri meydan denir buna. Sana birilerinin istediğin herkese özellikle büyüklerine küfür etmemeyi öğretmesi lazım 20 numara."

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