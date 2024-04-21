İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi
Taktaş'ın canına kıyan eski sevgilinin, genç kadının Instagram hesabındaki profil fotoğrafına Chucky karakterini koyması tüyler ürpertti.

Yıllar önce TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran Yağmur Taktaş'ın Amerika'da eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

"BENİM ÖLÜM TÜRKİYE'YE GELİR"

Blog Yağmur hesabında yer alan mesaja göre, Yağmur Taktaş arefe günü Amerika'da eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gitti. Genç kadının cenazesi ailesiyle yaşadığı Adana'ya getirilerek defnedildi. Eski sevgilisiyle sorunlar yaşayan Taktaş'ın annesine daha önce "Benim ölüm Türkiye'ye gelir" dediği de ileri sürüldü. Bunların yanı sıra Taktaş'ın canına kıyan eski sevgilinin genç kadının Instagram hesabındaki profil fotoğrafına Chucky karakterini koyması şaşkına çevirdi.

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YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

1996 yılında Adana'da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, Adana Anadolu Lisesi'nde okudu. Spor ve modaya ilgisi olan Taktaş, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı. İşte Benim Stilim'den sonra da popülerliğini sürdüren Taktaş, modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı.

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