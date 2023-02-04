Bankalardan flaş faiz hamlesi. İşte bütün bankaların kredi faiz oranı

Bankaların Şubat ayında faiz oranlarını açıklamasıyla birlikte vatandaşlar kendilerine uygun faizle kredi aramaya başladı. Vatandaşlar en çok ev, araba ve ihtiyaçları için uygun faizli krediler arıyor.

1 Şubat 2023 tarihinden itibaren taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri için faiz oranlarını açıkladı. Kamu bankaları ortalama 1.69 ila 3.75 arasında faiz oranı sunuyor, özel bankalar ise ortalama faiz oranları biraz daha yüksek.

Kamudanhaber'de yer alan bilgileri göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, konut kredisi için 0.69 faiz oranı sunuyor ve taşıt kredisi faiz oranları %1.20 olarak belirlendi.

Şubat ayında, bankalar arasında müşteri kazanma rekabeti başladı ve faiz oranları düştü. Güncel faiz oranlarının düşük olması, acil nakit paraya ihtiyacı olan veya ev veya araç almak isteyen vatandaşların bankalara yönelmelerine olanak veriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizi Ocak ayında sabit tutuldu ve bu bankalar arası faiz oranları rekabetini arttırdı. Kampanyaların devam etmesi ve yeni konut finansman modelinin getirdiği avantajlar sayesinde faiz oranları daha da düştü.

Şubat ayı faiz oranlarının düşük olması, bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar için avantajlı. Bankalar verilen kredilerle, vatandaşlar hayallerindeki ev, araba veya diğer ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilir.

İŞTE BANKALARA GÖRE FAİZ ORANLARI