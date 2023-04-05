Akbank’tan 2 yenilikçi girişime 1 milyon dolarlık yatırım

Akbanklıların tam zamanlı olarak girişim fikirleri üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlayan 'Akbank+ Programı' kapsamında, atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimini iyileştiren Voltla girişimleri Akbank’tan toplamda 1 milyon dolar yatırım aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 75 yıldır Türkiye’nin gelişimine hizmet eden Akbank’ın İnovasyon Merkezi Akbank LAB, 2016 yılından beri inovasyon ve kurum içi girişimcilik programlarını genişletmeye devam ediyor.

'Akbank+ Programı'nın ilk yatırım kararı

Finteklerle yapılan iş birlikleri, yürütülen projeler ve açık inovasyon programlarıyla bu kültürü destekleyen Akbank, kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanlarını desteklemek ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıyı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Akbank+ Programı'nın ilk yatırım kararını açıkladı.

Akbanklıların tam zamanlı olarak girişim fikirleri üzerinde çalışabilmesine olanak sağlaması ile Türkiye’de bir ilk olan 'Akbank+ Programı'na ilk yılında 100'den fazla Akbanklı yenilikçi fikirleri ile başvurdu.

6 AYI AŞKIN SÜRE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Programa seçilen kurum içi girişimciler, 6 ayı aşkın bir süre boyunca tam zamanlı olarak Akbank LAB bünyesinde girişimlerini hayata geçirmek için çalışma yürüttü. Programın son aşamasında gerçekleştirilen Akbank+ Yatırım Komitesi değerlendirmesi ile atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren Voltla girişimlerinin her birine 500 bin dolar yatırım sağlama kararı alındı.

Akbank+ Programı kapsamında Mahir Okay Çelik ve Ertuğ Sargut tarafından geliştirilen Waste Log, bir etki girişimi olarak hizmet ediyor ve işletmelerin atık süreçlerini dijitalleştirerek takip edilmesini kolaylaştırıyor. Waste Log ayrıca bireysel kullanıcıların da atık yağlarını kolaylıkla geri dönüşüme kazandırmalarına olanak sağlıyor.

Akbanklı girişimciler Esra Gül Korkmaz, Özgür Barış ve Kubilay Kulaoğlu’nun geliştirdiği Voltla ise tüm elektrikli şarj istasyonlarının tek noktadan görüntülenmesini ve istasyonlara rota oluşturulmasını sağlayarak elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor ve aynı zamanda ödeme deneyimini iyileştiriyor.

“AKBANK+ İLE HEM BANKAMIZ HEM DE ÜLKEMİZİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKI SUNUYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank+ Programı'nın Akbank’ın yenilikçilik ve girişimcilik odaklı vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek, 'Akbank olarak anlamlı dijital çözümler ve fark yaratan hizmetlerle bankacılığın ötesinde bir değer sunmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren ve sürdürülebilirlik hedeflerimize paralel olarak dünyamıza katkı sağlayan çözümler yaratmaya odaklanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Akbank LAB çatısı altında 2016 yılından bu yana gerçekleştirdikleri inovasyon ve kurum içi girişimcilik çalışmalarının sektöre ilkleri ve yenilikleri kazandırmaya devam ettiğini belirten Yüce, şunları kaydetti:

'Geçtiğimiz yıl bu çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıdık ve Akbank+ ile tüm Akbanklıların kendi girişimlerini yaratabileceği bir program oluşturduk. Alanında ilk olan bu program ile Akbank, girişimlerin önündeki engelleri ortadan kaldırıyor; girişim fikirlerini deneyim, araştırma, mentorluk ve yatırım desteği ile hızla hayata geçirmeye olanak tanıyor. Bu programın ilk yatırımlarını ise döngüsel ekonomi ve elektrikli mobilite alanındaki iş fikirlerine yapma kararı aldık. Akbank+ ile bankamızın kurum içi girişimcilik kaslarını güçlendirirken Türkiye’de de bu ekosistemin gelişiminde rol almayı sürdüreceğiz. Akbank+ ile hem bankamız hem de ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunuyoruz.'

"GİRİŞİMCİLİĞİ KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN YAPI TAŞLARINDAN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da Akbank’ın girişimcilik ruhunu ve yenilikçi kültürünü yansıtan Akbank+ Programı'nın ilk yatırımlarını hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Girişimcilik alanındaki yetkinliklerimizi besleyen Akbank+, bu alanda örnek bir uygulama. Yaratıcı fikirleriyle programa başvuru yapan 100'ü aşkın Akbanklı, yetkinliklerimizi ve yenilikçi bakış açımızı görünür kılıyor. Yapılan değerlendirme ile programa katılan çalışma arkadaşlarımız yoğun bir eğitim, mentorluk ve kuluçka süreci ile fikirlerini olgunlaştırırken, yetkinliklerini de güçlendirdi. Tam zamanlı olarak girişimleri üzerinde çalışma fırsatı bulan arkadaşlarımız İnovasyon Elçileri olarak yeni dönemde de farklı fikirlerin geliştirilmesinde rol almayı sürdürecek. Öte yandan Akbank içinde filizlenen ve ekonomik, çevresel ve toplumsal değer sunmaya odaklanan Waste Log ve Voltla hem bankamızın hem de ülkemizin girişimcilik ağını besleyecek. Büyük bir gurur duyduğumuz Akbank+ süreci ile Akbanklıların kariyer yolculuklarını destekleyen çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Girişimciliği kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyoruz.'

(Kaynak: AA)