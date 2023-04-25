Diagne'nin maaşındaki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray detayı

Galatasaray'dan ayrılıp Karagümrük'e transfer olan Diagne'nin maaşındaki gerçek ortaya çıktı.

Diagne'nin maaşındaki gerçek ortaya çıktı. Galatasaray detayı

Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmeyi fesh edip Fatih Karagümrük'e transfer olan golcü oyuncu Mbaye Diagne'nin yıllık ücretini Galatasaray'ın ödemeye devam ettiği kaydedildi.

YÜZDE 90'LIK KISMI ÖDÜYOR
Hürriyet gazetesindeki habere göre; Galatasaray, sözleşmesini feshettiği Diagne'nin yıllık ücretinin yüzde 90'lık kısmını ödüyor.

Haberde, iki kulüp arasında anlaşmaya göre Diagne'nin yıllık ücretinin yarı yarıya ödeneceğine dair bilgi paylaşıldığı hatırlatıldı.

PERFORMANSI
Diagne, bu sezon 29 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.
Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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