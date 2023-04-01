Hızlı kilo vermek isteyenler dikkat. İşte diyette doğru bilinen 10 yanlış

tv100’de yer alan habere göre; İnsanların kilo sorunundan kurtulmak için çeşitli diyetlere başvurdukları biliniyor. Diyetlerde ise doğru bilinen yanlışları Diyetisyen Sanem Apa Doğan açıkladı. Diyetisyen Sanem Apa Doğan konu hakkında bilgiler verdi.

Peki, Diyet nasıl yapılır? Diyet listesinde ne olmalı? Detoks kilo verdirir mi?

İşte hızlı kilo vermek isteyenlerin yaptığı hatalar…

-SADECE EGZERSİZ YAPARAK KİLO VEREBİLİRİM?

Sağlığımız için egzersiz mutlaka yapılmalıdır. Egzersiz ve diyet birlikte uygulandığında istenilen sonuca ulaşmanızı kolaylaştırır. Tek başına diyet veya tek başına egzersiz yerine ikisinin birlikte olduğu bir yaşam tarzı değişikliği kilo kontrolünüzü sağlamanıza yardımcıdır. Kilo vermek için haftada 150 dakikadan fazla egzersiz yapmanız gerektiğini unutmayın. Egzersiz yaparken mutlaka nabız aralığınızı kontrol ederek yağ yakımını arttırmayı hedeflemelisiniz.

-SAĞLIKLI BESLENEMİYORUM ÇÜNKÜ ÇOK PAHALI

Günümüz koşullarında sağlıklı beslenebilmek için planlama yaparak uygun fiyatlı besinleri bulmanız kolaylaşacaktır. Mevsiminde beslenmeniz bu noktada önemlidir. Besinlerin fiyatları uygunken alıp dondurucuya koymanız veya konserve yapmanız da yine sonraki süreçlerde daha uygun fiyata beslenmenize yardımcı olacaktır. Haftalık hazırlayacağınız beslenme planı sayesinde sebze, kurubaklagil, balık, tavuk, et grubu besinleri beslenmenize bütçenize de dost bir şekilde ekleyebilirsiniz.

-ÖĞÜN ATLAYARAK ZAYIFLAYABİLİRİM

Sürdürülebilir ve sağlıklı bir beslenme planı için öğün atlamak ve kısıtlı beslenmek doğru değildir. Metabolizmanızın çalışması için günlük yaşam döngünüze göre size uygun bir beslenme planı uygulamak büyük önem taşır. Bir öğün, kısıtlı bir beslenme planı uygulayan kişilerin tüm besin öğelerinden alması mümkün olmadığı için kilo dengesini sağlaması ve koruması mümkün değildir.

-DETOKS YAPARAK HIZLA KİLO VEREBİLİRİM

Hepimiz bir anda değişiklik görmek isteriz ancak önemli olan hızlı değil kalıcı kilo kaybını sağlayarak ve vücudunuzun YOYO etkisi yaşamasını yani sürekli kilo al- ver döngüsünden çıkmasına yardımcı olmaktır. Hızlı ve sağlıksız verilen kilolar yağ yerine kas ve sudan kayıplar oluşturur hatta organların ve metabolizmanın zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Kişisel özelliklere ve en önemlisi metabolizmaya göre değişiklik gösterse de haftada 0.5- 1.5 kilo kaybı idealdir.

-AKŞAM 18.00’DEN SONRA HİÇBİR ŞEY YEMEMELİYİM

Günümüz şartlarında pek de mümkün olmayan bu söylem sizi strese sokarak akşam daha çok acıkmanıza ve yanlış seçimler yapmanıza neden olabilir. Akşam yemeğinizi porsiyon kontrolü sağlayarak yaptıysanız gece uyumadan 1.5- 2 saat öncesine kadar küçük bir ara öğün yapmanızda yanlış yoktur. Bu noktada önemli olan bu saat diliminde ne yediğinizdir ve neden yediğinizdir. Duygusal bir boşluk, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yeme durumundaysanız mutlaka bir profesyonelden yardım almalısınız.