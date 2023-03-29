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Kilolu olanlar bu besinlerden kaçın

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, aylarında hafif beslenmeye özen göstermek gerektiğini belirterek, “Balık, ızgara et, sebze ve meyveler bol tüketilmelidir. Açık havada yürüyüşler yapmakta fazla kilolarınızdan kurtulmanızı yardımcı olacak bir aktivitedir.” diye konuştu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:45
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Kilolu olanlar bu besinlerden kaçmalı

Kilolu olanlar bu besinlerden kaçın
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Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Örneğin, yeşil soğanın sağlık açısından birçok faydası vardır ama iştah açıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler tüketmemelidir. Ayrıca soğanın dış kısmında bulunan ince zar midesi hassas olan kişilere dokunabilir ve ağrıya sebep olabilir.” şeklinde konuştu.

Uzman Diyetisyen Enç, aşırıya kaçarak tüketilen çay ve kahve de hem sağlık açısından hem de kilo verme sürecinde zararlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“Aşırı tüketilen bu içecekler her şeyden önce su içme sıklığının azalmasına sebep olur. Bunun dışında beraber vücuttan sıvı kaybı da meydana gelir. Bu durumda diyetinizi sabote edebilirsiniz. Günde bir kupa şekersiz filtre kahve ya da Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Şekerli, aromalı veya kremalı kahvenin neredeyse bir hamburger kadar kaloriye sahip olduğu unutulmamalı.”

ENERJİ İÇECEKLERİ SORUNU

“Diyet yaparken yüksek kalorili ve çok şekerli enerji içeceklerine de yaklaşmamalısınız. Bu içeceklerden zayıflamanın en büyük düşmanlarından biridir. Beyaz çikolata şeker oranı en yüksek çikolata olduğu için, en yüksek kaloriye de o sahiptir. Bu nedenle tüketiminden kaçınmakta fayda var. Kuruyemiş tüketirken de dikkatli olunmalıdır. Ölçülü tüketilmeyen kuruyemiş vücutta yağlanma yapar. Bu nedenle kuruyemişin mutlaka ölçülü tüketilmesi gerekir. Ölçülü tüketilen kuruyemiş kilo vermeye yardım eder.”

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