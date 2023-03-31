Yaz geliyor. Kilo vermek isteyene ilaç gibi haber

Bilim insanları her geçen gün egzersizle ilgili yeni araştırmalar yapıldı. Hangi tür egzersizin ne kadar kalori yaktığı merak konusu oldu.

Anti aging ve biyokimya uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu Oksijen gazetesindeki köşesinde sabahları aç karnına egzersiz yapmanın faydalarını kaleme aldı.

Çoruhlu, “Sabahları aç karnına egzersiz yapmak, yağ kaybını en üst düzeye çıkarmak ve metabolik sağlığı iyileştirmek isteyen bazı kişiler için popüler bir uygulama haline geldi” diyerek vücuttaki depo yağları yakmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Sabahları aç karnına egzersiz yapmanın faydaları şunlardır:

-Geliştirilmiş kardiyovasküler fonksiyon: Sabah egzersizi, kişi aç olsun ya da olmasın, artan kalp atış hızı değişkenliği, kalbe ve beyne kan akışının iyileştirilmesi dâhil kardiyovasküler fonksiyonu iyileştirir.

-Artan enerji ve odaklanma: Bazı insanlar sabahları oruç tuttuktan sonra daha enerjik ve odaklanmış hissettiklerini söylüyor. Bunun nedeni, ruh halini ve bilişsel işlevi iyileştirebilen dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmiterlerin artan üretimi olabilir.

-Artan yağ yakımı: Sabah aç iken egzersiz yapmak, vücudun karbonhidrat depolarının geceden sabaha bittiği, depolanmış yağların yakıt olarak kullanıma başlandığı zamandır. Vücut açken insülin seviyeleri düşüktür, bu da yağların parçalanmasını ve kullanılmasını sağlar.

-İnsülin rezistansı azalır: Aç durumda düzenli egzersiz, metabolik sağlıkta önemli bir faktör olan insülin duyarlılığını iyileştirir.