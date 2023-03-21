Kilosu gram altınla yarışıyor. Öksürüğü bıçak gibi kesiyor yaşlanmayı geciktiriyor

İHA'nın haberine göre, Anadolu'nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu'da 800 ile 1000 TL arasında satılıyor., Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kuru bamya, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL'ye kadar çıkıyor.

Dükkanında kuru bamya satan aktar Mehmet Karaman, "Kuru bamya fiyatları 1000 TL . Normalde çiçek bamya diye tabir ettiğimiz kuru bamya bir gram altın ne kadar fiyat ise o fiyattaydı. Şuanda da aynı. Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması" diye konuştu.

Karaman "Her gün toplamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Bence bu fiyatı hak ediyor. Fiyatının yüksek olması sebebiyle o eski rağbet artık yok. Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Artık 50 gram almaya başladılar. Özel bir toprak ürünü diyebiliriz. Aynı zamanda da çok faydalı bir bitki" dedi.

BAMYANIN FAYDALARI

Mide problemlerini önler: Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.

Diyabet tedavisine yardımcıdır: Yeterli lif alımının sindirimi artırdığı ve açlık hissini azalttığı gösterilmiştir. Lif yönünden zengin besinler özellikle şeker hastalığı olan hastalar için önerilmektedir. Bunun nedeni, artan lif alımının kan şekeri seviyelerini kontrol ettiği ve hatta insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Bamya ayrıca vücudun kasları tarafından şeker emilimini artırabilen bir madde olan myricetin içerir. Bu etkili bir şekilde gerçekleştiğinde, kandaki şeker seviyelerinde düşüş gerçekleşir.

Kalbi korur: Bamyadaki lif, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve bu da kalp sağlığına katkıda bulunur. Bamya gibi yüksek lifli gıdalar da kalp-damar hastalıkları ve felç riskini azaltır. Pektin, bamyadaki önemli liflerden biridir. Bağırsaklardaki safra üretimini değiştirerek kan kolesterol seviyesini düşürür.

Kanseri önlemeye yardımcıdır: Bamya bir çeşit protein olan lektin içerir. Bir araştırma, bu proteinin meme kanseri hücreleriyle savaşabileceğini, ayrıca kanser hücresi büyümesini yüzde 63 oranında azaltabildiğini göstermiştir. Bamya; folat bakımından zengindir ve bu da onu kanserden korunma için bir başka önemli besin haline getirir. Çalışmalar folattaki eksikliğin; meme, pankreas, serviks ve akciğer kanseri riskini artırabileceğini belirtmektedir.

Görmeyi geliştirir: Bamya; özellikle A vitamini ve beta karoten bakımından zengindir. Bu ikisi mükemmel görüşü destekleyen iki besin maddesidir.

Yaşlanmayı Geciktirir: Bamya; içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini destekler. Aynı zamanda ciltte bulunan genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatır.

Anemi: Kansızlığı olan bir kişi bu sebzenin faydalarını suyundan alabilir. Bamya suyu vücudun anemi tedavisine yardımcı olan daha fazla kırmızı kan hücresi üretmesine yardımcı olur. Bamya suyu birçok vitamin ve mineral içerir. A vitamini, C vitamini, magnezyum vb., vücutta daha fazla kırmızı kan hücresi üretilmesinde yardımcı olur.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü geçirir: Bamya suyu ayrıca boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük tedavisinde kullanılır. Boğaz ağrısı ve öksürüğü olan kişi, antibakteriyel ve antiseptik özellikleri nedeniyle bamya suyu tüketerek bu problemlerden kurtulabilir.

İshal tedavisinde yardımcıdır: İshal, birinin yaşayabileceği en rahatsız edici sağlık koşullarından biridir. Vücutta çok miktarda su ve temel mineral kaybına neden olur. Bamya suyu ishal tedavisinde kullanılır ve ayrıca vücudun yenilenmesine yardımcı olur.

ÖDEMLERİ SÖKÜP ATIYOR

Saçların kabarmasını önlemek için bamyadan faydalanabilirsiniz. 100 gram bamyayı kaynatıp suyunu soğumaya bırakın. Daha sonra bu suyu kullandığınız şampuana ekleyiniz. Bamya içerdiği zengin mineraller sayesinde saçınızın kabarmasını engelleyerek, hacmini ve parlaklığını arttıracaktır.

Böbrek hastalığı olan kişilerin sıvı oranı yüksek besinler tüketmeleri gerekir. Bu yüzden böbrek hastalarının su oranı yüksek bamya sebzesini düzenli tüketmelerinde fayda vardır.

Güçlü antioksidan özelliği de vücutta oluşan ödemleri idrar yoluyla kolayca atmaya yardımcı olur.

Bamya sivilceleri önlemeye yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt sağlar.

Bamya yaz sıcakları ve güneş çarpmaları için çok iyidir.

Bamya ateroskleroz ve astım için iyidir.