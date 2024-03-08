İşte dünya üzerinde dişilerin giremediği bölgeler...

Bölgeye kadınların ve dişi hayvanların dağa girmelerine izin verilmez. Bu yasağın sebebi, rahiplerin bekaret yeminlerini korumak ve adayı Tanrı’nın annesi Meryem’in mülkü olarak görmektir.

Aynoroz, Ortodoks hacılar için kutsal bir yer ve her gün sınırlı sayıda erkek ziyaretçi kabul ediliyor. Kadınlar ise yarımadaya 500 metreden fazla yaklaşamıyor. Bu yasak, bin yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Aynoroz, kadınlara yasaklı olan tek yer değildir.

Dünyada kadınların giremediği başka yerler de var. İşte o yerler:

SABARİMALA TAPINAĞI

Hindistan’ın Kerala eyaletinde bulunan bu tapınak, 10 ila 50 yaş arası kadınlara yasaklıdır. Bu, kadınların regl oldukları dönemleri dışlamak içindir. Kadın hakları savunucuları, bu yasağın anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuşlar.

OMİNE DAĞI



Japonya’da bulunan bu dağ, Şugendo dininin takipçileri için kutsaldır. Burası, erkeklerin imanlarını zorlu fiziksel sınavlarla test ettikleri bir yerdir. Kadınların dağa çıkmaları, erkeklerin dikkatini dağıtacağı ve kirlilik getireceği düşünülür.

HERBERTSTRASSE

Almanya’nın Hamburg kentindeki bu sokak, genelevlerle dolu. Sokakta, “18 yaşından küçük çocuklar ve kadınlar giremez” yazan bir tabela vardır. Bu, kadınların genelevlerde çalışan kadınlarla karıştırılmaması ve tacize uğramaması içindir.

KAİLASH DAĞI

Tibet’te bulunan bu dağ, Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Bon dinlerinin kutsal saydığı bir yerdir. Dağa tırmanmak, bu dinlerin inançlarına göre saygısızlık olarak kabul edilir. Bu nedenle, dağa tırmanmak yasaktır. Bu yasağa hem kadınlar hem de erkekler uymak zorundadır.

SCOPULUS ISLAND

İskoçya’da bulunan bu ada, 300 yıldan fazla bir süredir kadınlara yasaklıdır. Adada, 12. yüzyılda kurulan bir manastır bulunmaktadır. Manastırın kurucusu, kadınların adaya girmesini yasaklamıştır. Bu yasağa, adanın sahibi olan MacLeod ailesi de uymaktadır.

QOM ŞEHRİ

İran’ın en büyük şehirlerinden biri olan Qom, aynı zamanda Şii İslam’ın önemli bir merkezidir. Şehirde, pek çok dini okul ve türbe bulunmaktadır. Ancak, bu yerlerin bazıları, kadınlara yasaklıdır. Kadınlar, sadece belirli saatlerde ve özel izinle bu yerlere girebilirler.