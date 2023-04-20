İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç/ Yeniçağ

Kuzey Makedonya’nın Shkendija Takımı’nın altyapısında görev yapan 2007 doğumlu Türk kaleci Onur Beşir, şimdiden dünyanın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Cedi Osman ile akrabalığı bulunan, doğduğu ülke olan Kuzey Makedonya’nın alt yaş milli takım kadrolarına düzenli şekilde davet edilen 15 yaşındaki Onur; İspanyol, Alman, Amerikan, Sırp ve Türk takımlarının gözdesi oldu.

Her şey; Kuzey Makedonya’nın güzel kenti Ohrid’de, 3 Mayıs 2007’de başladı. Türk basketbolunun yıldız oyuncusu Cedi Osman ile akrabalığı bulunan Onur Beşir, o tarihte dünyaya geldi.

Sporla iç içe bir hayat yaşayan ailenin çocuğu olarak doğan Onur, erken yaşlardan itibaren başlattığı fiziksel ve zihinsel gelişimini futbolda değerlendirmeye karar verdi. Bugün geldiği noktaya bakıldığında, “İyi ki de öyle yapmış” dedirtiyor.

TÜM ÜLKEDEKİ ‘EN İYİ KALECİ’ SEÇİLDİ

Kuzey Makedonya Ligi’nin köklü kulüplerinden Shkendija’nın formasını giyen genç kaleci, şimdiye kadar yürüdüğü kariyer yolu ile geleceğin en önemli file bekçilerinden biri olacağının işaretlerini fazlasıyla veriyor.

Doğduğu ülkenin futbol federasyonunun yaptığı taramalarda tespit ettiği 450 kaleci arasından ilk 20 içine girmeyi ve 1. seçilmeyi başaran Onur Beşir, uzun süredir alt yaş kategorilerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giyiyor. 1.80 boyunda ve 70 kilo ağırlığında olan Onur, şimdiden fark yaratan yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekti.

5 ÜLKEDEN TALİPLERİ VAR

Hem performansı hem de karakteriyle genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk sergileyen Onur Beşir, şimdiden dünya kulüplerinin radarına girmeyi de başarmış durumda…

Onur’u şimdiye dek resmi olarak; Amerika Birleşik Devletleri’nden 2 kulüp, Sırbitan’dan Kızılyıldız, İspanya’dan Real Sociedad, Almanya’dan Arminia Bielefeld ve Türkiye’den 2 takım özel takip listelerine ekledi.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”

Kuzey Makedonya pasaportu bulunan ancak ailesinin etnik kökeni Türk olan Onur, gelecekteki hedefleri ve hayallerine dair özel açıklamalarda bulundu.

Onur Beşir, “Gelecekte dünyada saygıyla tanınmak istiyorum. Bir gün İngiltere Premier Ligi’nde futbol oynama hayalim var. Avrupa’da kupalar kazanmak, görev yaptığım takımlara liderlik etmek istiyorum. İdolüm olarak Edwin van der Sar’ı söyleyebilirim. Sporda ve spor dışındaki önemli bir hedefim de daima alçakgönüllü olabilmek… Kimseyi küçümsememek ve kimseyi gözümde büyütmemek gerektiğine inanarak yetiştirildim. Doğup büyüdüğüm Kuzey Makedonya kadar, aile köklerimin ait olduğu Türkiye’yi de çok seviyorum.”

NEDEN TÜRK MİLLİ TAKIMI’NA KAZANDIRILMASIN?

Geçmişte pek çok örneğini gördük ve acı deneyimler yaşadık… Yurt dışında yetişen ve ailesinin etnik kökeni Türk olan, kökleri bulunduğu yere ülkemizden uzanan sporcuları A Milli Takım düzeyinde Ay Yıldızlı bayrağın altında izleyemedik. Ben de şimdiden; hem Onur Beşir gibi tüm dünyanın erkenden keşfettiği yetenekler ve daha hiçbirimizin varlığından haberdar olmadığı sporcularımız için aynı soruyu soruyorum: “Erkenden yapılacak hamleler sayesinde bir gün Onur Beşir, neden Türk A Milli Takımı’nın formasını giymesin?”

Dilerim ki bu çağrı; futbol kamuoyumuz ve federasyon yetkililerimiz nezdinde bir gün kendine karşılık bulacaktır.