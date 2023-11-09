İşte el ve ayaklardaki şişkinlikleri indiren bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

El ve ayaklarda görünen şişkinlikleri indiren asparagus otu dikkat çekti.

AYAK ŞİŞMESİ NEDİR?

Ayak şişmesi, vücutta sıvı birikmesine ya da damarların çalışmamasına bağlı olarak periferal ödemin ayakta birikerek şişme yapması durumudur. Ayak şişmesi çoğunlukla yerçekiminin etkisiyle meydana gelir. Özellikle yaşlılarda ve yetişkinlerde ayak şişmesi daha belirgin olarak görülür. Oluşan ödem yani sıvı birikmesi sağlık riski oluşturmamakla birlikte evde tedavi edilerek geçirilir.

AYAK ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Ayaklarda, bacaklarda ya da ayak bileğinde meydana gelen ağrıların en yaygın nedeni, şişliğin oluştuğu noktada anormal bir şekilde sıvı birikmesi yani ödem kaynaklıdır. Ayrıca çok fazla tuzlu tüketimi, aşırı kilolu olmak, hamile olmak, tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları, hormon tedavisi, antidepresanlar veya steroidler gibi belirli ilaçlar kullanmakta ayak bölgesindeki şişliklere neden olur.

ASPARAGUS OTU NASIL KULLANILIR?

Bel soğukluğu böbrek ve mesanem iltihabı olanlarla, çok sinirli kimselerin kullanmaması gerekir.

Kuşkonmazı haşlayarak ya da buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirerek yiyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz.

Eğer kuşkonmazı haşlayarak tüketecekseniz tencereye dik olarak koymalısınız. Çünkü sapı ile uçlarının pişme süresi aynı olmayacaktır. Hatta bir kavanoz içinde bile tencereye yerleştirebilirsiniz.