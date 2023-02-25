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Etrafı toz bulutu kapladı. İşte depremin yeni görüntüleri

7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler... Kısa sürede ortalığı toz bulutu kapladı. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:22
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İşte Elbistan'daki 7,6'lık depremin yeni görüntüleri. Etrafı toz bulutu kapladı

Etrafı toz bulutu kapladı. İşte depremin yeni görüntüleri
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7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar deprem anında büyük korku yaşarken, ortalığı da kısa süre içerisinde toz bulutu kapladı.
6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü ola Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 13.18'de meydana gelen ve binlerce evin yıkıldığı Elbistan ilçesinin en yoğun caddesi olan Malatya Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde, vatandaşların panik anları saniye saniye kameraya yansırken, ortalığı da toz bulutu kapladı. Tekbir getiren vatandaşların toz bulutu arasında kaçışmaları da objektiflere yansıdı.


 

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