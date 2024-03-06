İşte en lezzetli kadın budu köfte tarifi

Misafirlerinizi etkilemek ve sofralarınıza farklı bir tat katmak istiyorsanız, kadınbudu köfte tam size göre. Bu lezzetli ve pratik tarif, herkesin beğenisini kazanacak.

Kadınbudu köfte, yumuşacık dokusu ve benzersiz tadı ile bilinir. Bu tarifle, kadınbudu köfteyi adım adım nasıl yapacağınızı öğrenecek ve lezzetli sonuçlara ulaşacaksınız.

Evde kadınbudu köfte yapmanın sırlarını öğrenmeye hazır mısınız? Bu detaylı tarif ile mutfakta harikalar yaratın ve sevdiklerinize lezzet dolu bir yemek sunun.

Kadınbudu Köfte Nasıl Yapılır?

MALZEMELER

600 gr köftelik kıyma (az yağlı)

1 soğan

1 yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

PANELEMEK İÇİN

Yarım çay bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı buğday unu

1 yumurta

Kızartmak için

2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

TARİF

Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin.

Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın.

Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin.

Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin.

Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın.

Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.

Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.

Kadınbudu köfte yapmak, bu tarifle artık çok daha kolay. Malzemeleri hazırlayıp adımları takip ederek, lezzetli köftelerinizi kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu tarifi deneyerek, yemek sofralarınızı zenginleştirecek ve sevdiklerinizin beğenisini toplayacak bir lezzet yaratabilirsiniz. Unutmayın, mutfakta denemekten korkmayın ve yaratıcılığınızı serbest bırakın. Herkese afiyet olsun!