Malatya Un Kurabiyesi nasıl yapılır?

Malatya yemekleri lezzetiyle dillere destan olmaya devam ediyor. Hem yemekleri hem tatlı çeşitleri ayrı güzel olan Malatya mutfağı dikkatleri üzerine çekiyor.
Malatya Un Kurabiyesi’de şüphesiz bu lezzetler arasında yer alıyor. Malatya’da neredeyse her fırında rahatlıkla bulabileceğiniz bu kurabiye, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakıyor.
Malatya Un Kurabiyesi yapılışıyla da oldukça pratik olduğu için daha çok tercih ediliyor.
İşte Malatya Un Kurabiyesi’nin tarifi…
Malatya Un Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardak bitkisel susuz yağ
1 su bardak pudra şekeri
1 su bardağı tam buğday unu (olmayabilir ama olursa daha lezzetli olur)
2 su bardağı un
Üzerine
Kayısı çekirdeği veya badem, fındık isteğe göre değişebilir.
Malatya Un Kurabiyesi yapılışı
- Yağı ve pudra şekerini bir kapta karıştırın. Unları azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine güzelce dizin.
- Üzerini kayısı çekirdeği ile süsleyin. (bu ölçülerle 28 tane kurabiye el ediliyor.)
- Önceden ısıtılmış fırında 180 derece sıcaklıkta pişirin. Üzeri hafif kızarsın. Fırından alın soğutun ve afiyetle yiyin