Malatya Un Kurabiyesi nasıl yapılır?

Malatya yemekleri lezzetiyle dillere destan olmaya devam ediyor. Hem yemekleri hem tatlı çeşitleri ayrı güzel olan Malatya mutfağı dikkatleri üzerine çekiyor.

Malatya Un Kurabiyesi’de şüphesiz bu lezzetler arasında yer alıyor. Malatya’da neredeyse her fırında rahatlıkla bulabileceğiniz bu kurabiye, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakıyor.

Malatya Un Kurabiyesi yapılışıyla da oldukça pratik olduğu için daha çok tercih ediliyor.

İşte Malatya Un Kurabiyesi’nin tarifi…

Malatya Un Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardak bitkisel susuz yağ

1 su bardak pudra şekeri

1 su bardağı tam buğday unu (olmayabilir ama olursa daha lezzetli olur)

2 su bardağı un

Üzerine

Kayısı çekirdeği veya badem, fındık isteğe göre değişebilir.

Malatya Un Kurabiyesi yapılışı