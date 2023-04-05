EuroLeague'de 33. hafta maçları. 2 temsilcimiz karşı karşıya

Editör: Fatma Demirkaya

THY EuroLeague'de yarın ve cuma günü 33. hafta maçları oynanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.

Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.

Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 Kızılyıldız - Olympiakos

20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna

21.45 Real Madrid - Bayern Münih

22.00 Baskonia - ASVEL

7 NİSAN CUMA

21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin

21.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.00 AS Monaco - Partizan