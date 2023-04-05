5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • EuroLeague'de 33. hafta maçları. 2 temsilcimiz karşı karşıya

EuroLeague'de 33. hafta maçları. 2 temsilcimiz karşı karşıya

THY EuroLeauge'nin 33. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:31
Takip Et

İşte EuroLeague'de haftanın programı

EuroLeague'de 33. hafta maçları. 2 temsilcimiz karşı karşıya
+
Aa
-

Editör: Fatma Demirkaya

THY EuroLeague'de yarın ve cuma günü 33. hafta maçları oynanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Monaco evinde Partizan ile oynayacak.

Euroleague'de son iki haftaya girilirken, Olympiakos, Barcelona, Real Madrid ile Monaco play-offları garantiledi. Ligde Fenerbahçe 18 galibiyetle 6. sırada yer alırken, Anadolu Efes de 16 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında da 8 galibiyetli ASVEL var.

Euroleague'de 33. haftanın programı şöyle:

YARIN
20.00 Kızılyıldız - Olympiakos
20.00 Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
21.30 Valencia Basket - Virtus Bologna
21.45 Real Madrid - Bayern Münih
22.00 Baskonia - ASVEL

7 NİSAN CUMA
21.00 Panathinaikos - ALBA Berlin
21.30 Olimpia Milano - Barcelona
22.00 AS Monaco - Partizan

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
2
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
3
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
5
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
6
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿Bu akşam akaryakıta haşırt dı bilekbord geliyor. Seçim yatırımı kısa sürdü
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿ Bozcaada ve Gökçeada'ya bayramda ek sefer
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Nicolo Zaniolo sosyal medyada yaptığı paylaşımla Roma taraftarını ayağa kaldırdı
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
﻿Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.