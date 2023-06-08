İşte fahiş zam gelen çayların tam listesi

Çaykur'un kuru çay fiyatlarında artışa gittiğinin bildirilmesinin ardından fahiş zam gelen çayların fiyatları belli oldu.

İşte fahiş zam gelen çayların tam listesi

Çaykur'un kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 43 zam yaptığı bildirildi. Zam açıklamasının ardından gözler yeni fiyatlara çevrildi.

Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı.

Zammın ardından çayların fiyat listesi şöyle:

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