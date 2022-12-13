Fas Milli Takımı'ndaki futbolcular hangi kulüplerde forma giyiyor. İşte Fas gerçeği

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar alarak yarı finalde Fransa'ya rakip olan Fas Milli Takımı'ndaki futbolcuların 3'ü dışındakiler başka ülke takımlarında forma giyiyor. Fas'ta oynayan 3 futbolcu da aynı takımda; Wydad Casablanca'da görev yapıyor.

Fas Milli Takımı'nın 65 milyon euro ile en pahalı futbolcusu olan Achraf Hakimi, Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yer alıyor.

Nayef Aguerd İngiltere'nin Westham takımında. Noussair Mazraou ise Alman devi Bayern Müneh forması giyiyor.

Fas Milli Takımı'nın yıldızlarından Hakim Ziyech, İngiltere'nin Chelsea ekibinin önemli futbolcularından biri.

Takımın golcüsü Youssef En Nesyri ve kaleci Bono İspanya'nın Sevilla takımında yer alıyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat, İtalya'nın Fiorentina takımının da orta sahasında görev yapıyor.

Defansın bel kemiği konumundaki Saiss'in takımı ise Beşiktaş.