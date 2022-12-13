Faslı yıldız Ronaldo'yu 9 santimle solladı

Fas, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın tek golü 42. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi. Sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasını çok iyi yükselyerek ağlara gönderen En-Nesyri, Fas'ı yarı finale taşıdı.

En-Nesyri'nin yükselişi ise dikkat çekti. Faslı oyuncunun gol sırasında 2 metre 76 santimetre yükseldiği ortaya çıktı. Cristian Ronaldo'yla (1.87) hemen hemen aynı boydaki Neysri (1.88), Portekizli yıldızın ikonlaşan sıçrayışını geride bırakmayı başardı.

İtalya Ligi'nde 2019'daki maçta Juventus-Sampdoria'yı 2-1 yenerken; Cristiano Ronaldo takımının ikinci golünü çok iyi yükselerek atmış ve bu yükseliş ikonlaşmıştı. En-Nesyri'nin, Portekiz'e attığı gol sırasında Ronaldo'dan 9 santimetre daha yükseğe çıktığı ortaya çıktı.

YOUSSEF EN-NESYRI KİMDİR?

Futbola IV. Mohammed Futbol Akademisi'nde başlayan Youssef En-Nesyri, 2015 yılında Malaga'nın altyapısına katıldı.

2017 yılında A Takım'a yükselen En Nesyri, 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında Leganes'e transfer oldu. İki yıl Leganes'te kalan 25 yaşındaki oyuncu Ocak 2020'de 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. En-Nesyri bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 15 maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Tüm kariyeri boyuncu La Liga'da 176 maçta görev yapan En Nesyri, 45 kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. En-Nesyri, Fas Milli Takımı formasıyla da 55 maçta 17 gol atmayı başardı.