Fas'ın hocası Regragui: Umarım Fransa bize saygı duymaz

Regragui, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var ama her gün daha iyiye gidiyorlar. Çok üst düzey bir sağlık ekibimiz var. Her gün güzel haberler alıyoruz. Şu anda herhangi bir oyuncum için ‘kesinlikle oynamayacak’ diyemem. Yüzde 100 olanlar karşılaşmaya başlayacak.

Hakimi, Mbappe’yi benden daha iyi tanıyor. Anti Mbappe planımız olmayacak. Takım sadece ondan ibaret değil. Griezmann’ın bölgeler arasında oynadığı oyunun seviyesi inanılmaz. Hakimi harika bir şampiyon ve bu yüzden endişelenmiyorum.

İnsanlar, oynadığımız maçlardan sonra bizim yorgun olduğumuzu düşünmeye başladılar. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz hala daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız. Üst düzey bir çok takımı yendik. Her maçtan önce insanlar eleneceğimizi düşündüler ama biz hala buradayız. Hayallerimize yaklaşıyoruz ve oraya ulaşmak için savaşacağız.

Başarıya açız. Yeterli olur mu bilmiyorum ama biz Afrika'nın dünyanın zirvesinde olmasını istiyoruz. Favori olmadığımızı biliyorum ama kendimize güveniyoruz. Bunun çılgınca olduğunu düşünebilirsiniz, ancak biraz delilik iyidir. Dünya Kupası’nı kazanma şansımız, turnuva başlamadan önce yüzde 1’di. Şimdi ise yüzde 12. Biz bu yüzdeyi daha da yukarıya çıkarmayı deneyeceğiz.

Finale çıkıp kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, yarın koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz.

Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Yarı final yeterli dersek bu düşünceye katılmam. Finalde olmak istiyoruz. Umarım Fransa bize saygı duymaz çünkü öyle olursa bu durum onlar için zor olur.

Al Bayt Stadı'nda en az 20 bin Faslı olacak. Yarın evimizde oynayacağız. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu ediyor."