İşte gözün ağrıma nedenleri

Göz ağrısı, gözün yüzeyinde veya içinde oluşan rahatsızlıktır. Nedenleri ve belirtileri farklıdır.

Yüzeydeki ağrı, yabancı cisim, enfeksiyon, travma gibi sebeplerle yanma, kaşıntı, çizilme ve ağrı olarak hissedilir.

İçerideki ağrı, glokom, sinüzit, migren, iritis, göz bozukluğu gibi sebeplerle zonklama, şiddetli ve kronik ağrı olarak hissedilir. Göz doktoru, ağrının nedenini ve tedavisini belirler.

Tedavide göz damlası, ağrı kesici, gözlük veya ameliyat gibi yöntemler kullanılabilir.

Göz ağrısı türlerinin ilki oküler yapıdadır. Oküler göz ağrısı, gözün yüzey kısmında hissedilir. Bir diğer göz ağrısı ise orbital türdedir. Orbital göz ağrısının da gözün içinde ve derinlikli olarak hissedildiği bilinir.

Gözün yüzeyinde hissedilen ağrının nedenleri genelde şöyledir:

Travmalar

Enfeksiyon

Kişinin gözünün yabancı bir cisimle temas etmesi

Bir kişinin gözünün iç kısmında oluşan orbital ağrının nedenleri ise çoğunlukla aşağıdaki gibidir:

Glokom

Sinüzit

Migren

İritis

Göz bozukluğu