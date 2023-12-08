İşte ilaç raporlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Düzenli ilaç kullanan ve hastaneye sıklıkla giden kişiler, ilaç raporu almaya ilişkin detayları araştırıyor. Özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar uzun süre kullanıldığı için doktor raporu ile yazılır.

İLAÇ RAPORU NEREDEN ALINIR?

İlaç raporu almak ya da ilaç raporunu devam ettirmek için hastalığınızdan sorumlu doktora gitmeniz gerekir. İlacınızın uygun doktorundan randevu aldıktan sonra doktorunuz sizden bazı test ve tahliller isteyebilir. Tahlillerin tamamlanmasından sonra doktor belli bir süreyle sınırlı raporu vermektedir.

AİLE HEKİMİ İLAÇ RAPORU VEREBİLİR Mİ?

Aile hekimlerinin ilaç raporu yazma yetkisi bulunmamaktadır. Devlet ve üniversite hastaneleri doktorları ilaç raporu verebilir.

ÖZEL HASTANEDEN RAPOR ALINIR MI?

Özel hastaneden de ilaç raporu alınabilir. Özel hastanelerde muayene ücretinin yanı sıra tahlillere de ücret alındığından dolayı rapor alma işlemi ücretli olarak yapılır.

GEREKLİ BELGELER

İlaç raporu almak için yalnızca kimlik belgesi ile randevu almak ve hastaneye başvuruda bulunmak yeterlidir.

E-DEVLET İLAÇ RAPORU SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

E-Devlete şifre ve T.C. kimlik bilgileri ile giriş yaptıktan sonra SGK İlaç Raporu Sorgulama sayfasına giriş yapıp ilaç raporunuzu sorgulayabilirsiniz.

YENİLEMEK MÜMKÜN MÜ?

İlaç raporunun yenisi alınabilmesi için alınan raporunun süresinin dolması gerekir. Süresi dolan raporlar için doktora giderek yeni raporu alabilirsiniz. İlaç raporunun süresi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

NASIL İPTAL EDİLİR?

İlaç raporunun iptali için öncelikle doktorunuza gitmeniz gerekecektir. Ayrıca SGK’ya yazarak da raporunuzu iptal ettirmeniz mümkündür.

NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLUR?

İlaç raporları genellikle 3-6-9 ya da 12 aylık olarak verilir. Süresi biten ilaç raporları bu sürenin bitiminden sonra yenilenir. İlaçların süresi bitmeden 15 gün öncesinden doktora giderek raporunuzu yeniletebilirsiniz. Raporunuz devam ediyorsa ilacı aile hekimi de yazabilir. İlacı yazdırdıktan sonra eczaneye giderek ilacı alabilirsiniz.