Yatmadan önce süt içmek doğru mu

Süt, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan; serotonin üretiminde önemli bir rol oynar, bu da ruh halinizi iyileştirir, rahatlamanızı sağlar ve aynı zamanda melatoninin vücutta sağlıklı şekilde salınması için öncü bir görev üstlenir.

Melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenlemenize yardımcı olur ve sizi uykuya hazırlar. Araştırmalar, melatonin ve triptofan takviyeleri almanın uyku zamanı ortaya çıkan anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabileceğini ortaya koymuştur.

Uyumadan hemen önce akşam yemeği yerseniz gece boyunca uyumakta sorun yaşayabilirsiniz. Ancak açlıktan guruldayan bir mideyi sabaha kadar dinlemek istemeyenlerdenseniz yatmadan önce süt içmeyi deneyin. Süt, içmek sizi tok tutacaktır. Yatmadan önce süt içmek uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Çünkü bu, rahatlamanıza ve yatmaya hazırlanmanıza yardımcı olan bir gece ritüelidir. Bir teoriye göre ılık süt, size çocukken yatmadan önce süt içtiğiniz anları hatırlatarak güzel anıları pekiştirir ve sakinleştirici bir etki yaratır.

Uykuya dalmaya yardımcı olmak için süt içmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde kilo vermeye de başlarsınız. Yapılan araştırmalar, kötü uyku kalitesinin fazla kilo alımına neden olabileceğini gösteriyor. Ayrıca süt iştahınızı kontrol altına alıp gece atıştırmalarından uzak durmanıza yardımcı olarak kilo kontrolü sağlar.S üt, kazein ve peynir altı suyu adı verilen proteinler içerir.

Yapılan çalışmalar, gece saatlerinde kazein ve peynir altı suyu proteini tüketmenin gece boyunca kas protein sentezini artırabileceğini göstermiştir. Sütün içerisindeki laktoza karşı intolerasınız olabilir ve bunun farkında olmayabilirsiniz.