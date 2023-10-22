İşte İstanbul için yapılması gereken afet hazırlıkları. AFAD'dan olası 'Marmara depremi' uyarısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Türkiye'de gözler olası bir Marmara ve İstanbul'a çevrildi. AFAD yetkilisi Gökhan Yılmaz, Marmara Denizi'nde olası bir depremle ilgili olarak İstanbul'da yapılması gereken afet hazırlıklarından bahsedildi.

İşte İstanbul için yapılması gereken afet hazırlıkları. AFAD'dan olası 'Marmara depremi' uyarısı

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" için Edirne'ye gelen AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu ve farklı yerlerde büyük depremlerin yaşanabileceğini ifade etti.

AFAD olarak depremlere karşı çalışmalar sürdürdüklerini anımsatan Yılmaz, 4 aşamadan oluşan bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında afet öncesi ve sonrasına yönelik planlar yapıldığına dikkati çekti.

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Yılmaz, İstanbul gibi 16 milyondan fazla insanın yaşadığı bir yerde hazırlıkların ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bu kapsamda 2016 yılında İstanbul Afet Müdahale Planı devreye girdi, bunu her yıl tüm kurumlarla güncelliyoruz.

Afetle ilgili olan tüm kurumlarda araç, ekipman, personel ve plan hazırlama gibi tüm hazırlıkları tamamlamaları için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yılmaz, depremle ilgili çalışmaların en önemli ayağının dirençli kentler oluşturmaktan geçtiğini belirtti.

İstanbul'da afet riskinin azaltılması ve gerekli bina ve altyapı yenilemelerinin yapılması gerektiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, içerisinde 2 bin yıllık yapıları ve ciddi bir nüfusu barındıran büyük bir şehirde her şeyden önce eskiyen köhnemiş yapıları yenilememiz gerekiyor.

İstanbul gibi bir metropolün en önemli afet hazırlığı, şehri dirençli bir kent haline getirmek, kentsel dönüşüm dahil olmak üzere bina yenilemelerini yapmak ve aynı zamanda şehrin enerji, içme suyu, ulaşım ve haberleşme altyapılarını sağlamlaştırmaktan geçiyor.

Köprülerimizi, viyadüklerimizi, içme suyu hatlarımızı sağlamlaştırma noktasında kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. AFAD olarak 6 Şubat depremlerini bir daha yaşamamak için çalışıyoruz. Biz eğer afetler öncesi gerekli önlemleri alırsak ve dirençli şehirler oluşturursak, depremi sadece bir doğa olayı olarak yaşar ve normal hayata geçişi çok daha kolay sağlayabiliriz"

Yılmaz, İstanbul'da 2019 yılında yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından paydaş kurumlarla 800'e yakın toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Bu kapsamda kurumların şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptığını aktaran Yılmaz, "İstanbul'un enerji altyapısını güçlendirmek için TEİAŞ tarafından çalışmalar yapıldı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi köprü ve viyadüklerin risk analizlerini tespit ederek, yenilenmesi ve güçlendirilmesi gereken yerlerde çalışmalar yaptılar. Aynı şekilde haberleşme noktasında GSM operatörü şirketleri kendi baz istasyonlarının risk analizlerini yaptılar. Bunların herhangi bir afet durumunda zarar görme ihtimaline karşı mobil baz istasyonları getirdiler" diye konuştu.

Yılmaz, İstanbul'un yapı stokunu yenilemek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "2012 yılında çıkan '6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' ile İstanbul yapı stokundaki yenileme süreci hız kazandı. O günden bugüne yaklaşık 100 bine yakın yapıyı riskli ilan ettik ve yüzde 90 oranında bu yapılar yıkıldı. Yerine yeni yapılar yapıldı" dedi.

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