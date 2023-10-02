İşte Kadın Tuzluğu bitkisi

Adı Kadın tuzluğu ama hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. İşte Kadın Tuzluğu bitkisinin nelere iyi geldiğinin yanıtları…
Kadın tuzluğu Berberis bitkisi olarak da biliniyor. Tam bir C vitamini deposu ve çayının kesinlikle tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Halk arasında, karamuk, çoban ekmeği, diken üzümü, çoban tuzluğu, it tuzluğu, ekşimen, tavşan ekmeği gibi isimlerle de anılıyor. Peki yararlar neler? İşte o yararları:
Kusmayı önler
Harareti söktürüyor
Ateş düşürücü
İşitme hastalıklarında şifalı olduğu açıklanmıştır.
Kan dolaşımını düzene sokar.
Sıtmaya karşı iyileştirici etki yapar.
Müshil olarak kullanılmakta.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kansızlık,
Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.
Kalp romatizmasına iyi gelir,
Sinir yorgunluğunu ve üzüntüyü giderir.
Anormal kalp çarpıntısına karşı etkisi vardır.
Karaciğerin işlevlerini düzenleyen en iyi ilaçlardan biridir.
Safra kesesi hastalıklarını iyileştirir.
Mideyi kuvvetlendirir
İrileşmiş dalağı küçültür.
Hazım bozukluklarını gideriyor
Öksürüğü kesiyor,
Diş çürümelerini ve ağız içi yaralarını iyileştiriyor.
Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını gideriyor.
Siroza karşı vücutta meydana gelen şişlik üzerine kullanılmakta.
Kuvvet verici,
Damar daraltıcı,
İştah açıyor,
Rahim iltihaplarında, bağırsak iltihaplarında,
Tümörleri bastırmakta, küçültmekte faydalıdır
Basur için iyileştirici etkiye sahiptir