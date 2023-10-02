Kontestozu bitkisi bulaşıcı hastalıklara böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BULAŞICI HASTALIKLARA BÖYLE İYİ GELİYOR

Vücudu kuvvetlendirerek enerji verir. Nevralji, grip, bulaşıcı hastalıklarda da fayda sağlar.

BULAŞICI HASTALIKLAR NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar mikroorganizma denen çok küçük canlıların neden oldukları hastalıklardır. Bu canlıların bir kısmı, normalde vücut içerisinde bağırsak gibi belirli organlarda bulunmasına rağmen farklı organ ve dokulara geçtiğinde hastalık oluşturabilir. Bazı mikroorganizmalar ise toprakta ya da başka kaynakta bulunup insanlara bulaştığı takdirde hastalığa neden olur.

BULAŞICI HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş

-İshal

-Yorgunluk

-Kas ağrıları

-Öksürme

-Bulaşıcı hastalık

KONTESTOZU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kınakına kabuğundan çay hazırlanarak içilir. Evde kullanımda 1 gr Kınakına kıyılarak demliğe konur ve üzerine yarım kg kaynar su ilave edilir. Çay gibi 15-20 dk. Demlendikten sonra süzülerek içilir. Kınakınanın fazla içildiğinde zehirlenmelere neden olduğu söylenir. Günde en fazla 3 g kınakına kabuğu veya tozundan çay tüketilir. Fazlası zararlıdır.

Not: Kınakınanın çayı dozajın aşılması halinde zehirleyebilir. Zaten genellikle tentürü veya natürel ilacı kullanılır. Daha çok sanayi bitkisi olarak tanınır. Hamilelikte doğum sancılarını tetikleyebildiği ve bebeklere zarar vermemesi için gebelerin kullanması tavsiye edilmez.