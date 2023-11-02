İşte karaciğer hastalıklarını tedavi eden ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Karaciğer hastalıklarını tedavi eden ot olarak bilinen at gözü otu dikkat çekti.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar. Bu ot, tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam andız otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.