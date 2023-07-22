İndirim için herkes birbirini ezdi. AKP'nin kalesinde yaşandı. İşte kıskanılan Türkiye

AKP'nin oy deposu Kayseri’de ev eşyası satan bir mağaza, yeni yer açması sebebi ile indirimli ürünler satınca, vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep oldu. Birbirini ezenler bile oldu.

KAYNAK: İHA
İndirim için herkes birbirini ezdi. AKP'nin kalesinde yaşandı. İşte kıskanılan Türkiye

İHA'nın haberine göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde ev eşyası satan bir mağaza, yeni iş yeri açması sebebi ile ürünlerde kampanya yaparak indirimli satacağını duyurdu.

İndirimi duyan vatandaşlar mağaza önünde izdihama sebep olurken, mağaza yetkilileri tarafından zaman zaman kapı önünde yoğunluk oluşturulmaması ve içeri girilmemesi yönünde de hoparlörlerden duyuru yapıldı.

Vatandaşlar bir taraftan aldıkları ürünleri araçlarına taşırken, diğer taraftan da mağazadan indirimli ürün almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar birbirini ezdi.

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