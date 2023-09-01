İndirim izdihama yol açtı. Türkiye’nin geldiği son nokta

“Avrupa bizi kıskanıyor” diye kendilerini avutanlar bu videoyu iyi izleyin. İstanbul Avcılar’da yaşanan indirim izdihamı Türkiye’nin durumunu ortaya koyuyor.

KAYNAK: İHA
İndirim izdihama yol açtı. Türkiye’nin geldiği son nokta

Türkiye’nin ana gündemlerden biri ekonomik kriz. Derinleşen ekonomik krizde zamlar üst üste geldi. Her şeye gelen zamlar karşısında vatandaşın da alım gücü düştü. Ekmekten çaya, masaya, ayakkabıya akla gelebilecek her şeyin fiyatları zirveye çıktı.

İktidar ise ekonominin iyi olduğunu savunmaya devam ediyor. Ancak indirim izdihamları her şeyi ortaya koyuyor.

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MAĞAZAYA AKIN ETTİLER

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 gün önce iki katlı bir mağazanın üst katında yangın çıktı. Yangının ardından mağaza sahipleri, tadilatı tamamlayarak bugün açılışı gerçekleştirdi. Açılışında ürünlerinde indirim olacağını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne adeta akın etti.

İNDİRİM İZDİHAMI

Saat 11.00'de yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle mağaza kapılarını açtı. Sabah erken saatte gelip kuyrukta bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti.

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Mağaza içinde adeta adım atılacak yer kalmazken kimi müşteri kucağını doldurdu, kimi müşteri ise pazar arabasıyla gelerek indirimli ürün almak için yarıştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşların koşması ve izdiham anları kameraya yansıdı.

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