İşte mide kanseri belirtileri

Editör: Naim Arıoğlu

Mide kanseri, dünya genelinde dördüncü sıklıkta görülen kanser tipi olup kanserle ilişkili hayat kayıplarında üçüncü sırada yer almaktadır.

Mide yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla oluşan mide kanseri, diğer kanser türlerine göre daha yavaş gelişir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide kanserinde;

İştahsızlık,

Bulantı,

Kusma, kanlı kusma,

Çabuk doyma hissi,

Yutmada güçlük,

Midede ekşime, yanma,Kısa sürede anormal kilo kaybı,

Mide ağrısı,

Geçmeyen karın ağrısı,

Hazımsızlık,

Halsizlik,

Siyah renkli dışkılama,

Ağız kokusu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Hastalardaki bu şikayetler sadece mide kanserinden değil,

Gastrit,

Reflü,

Mide ülseri ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinden de kaynaklanabilir.

Mide kanseri belirtilerinden biri ya da birkaçının olması veya geçmemesi durumunda ve şiddetlenmesinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır.

NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Mide kanseri riskini artıran faktörler şunlardır:

Birinci derece yakınlarda mide kanserinin olması.

50 yaş üstünde olmak.

Sigara kullanmak.

Daha önceden mide operasyonu geçirmek.

Kömür, metal ve kauçuk endüstrilerindeki işçilerin mide kanseri olma riski daha yüksektir.

Aşırı kilolu olmak.