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Ameliyatsız bir yılda 115 kilo verdi. İşte mucize formül

Almanya’dan Türkiye’ye geçtiğimiz yıl morbid obez olarak gelen ve hayata tutunmak isteyen Enes, bir yılda 115 kilo verdi. Mucize formül dikkat çekti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 09:35
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İşte mucize formül. Ameliyatsız bir yılda 115 kilo verdi

Ameliyatsız bir yılda 115 kilo verdi. İşte mucize formül
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İHA’nın haberine göre, Çevresinin aşırı kilosundan dolayı sürekli ameliyata yönlendirdiği Enes Sapmaz (30), ameliyat olmadan 1 yılda 115 kilo verdiği bildirildi.
Sapmaz, değişim sürecine girdiğini ve en önemlisi kendisini değişime inandırdığını söyleyerek şunları ifade etti:

“Başarılı olacağıma inandım. Türkiye’ye gelir gelmez spor yapmaya başladım. 1 yılda 115 kilo gibi kayba uğradım. Obezdim ve Almanya’da da tepki alıyordum. Kendine dikkat etmiyorsun diye. Ben kızıyor olsam da arkadaşlarım ve çevrem haklıydı.”

“GELDİĞİNDE MORBİD OBEZ SINIFINDAYDI”

Diyetisyene 195 kilo olarak girişi yapılan Enes Sapmaz’ın beklenenin üzerinde kilo verdiğini anlatan Şeyda Ergün de, “Geldiğinde morbid obez sınıfındaydı. Kan değerlerinde de sorunları olduğu belliydi. Ameliyatla kilo verileceğine inandırılmış birisiydi. Sağlıklı beslenme ve sporla bu durumdan kurtulabileceğini anlattık. Haftalık takibi ile birlikte verdiğimiz diyet programını uyguladı. Kas kaybı ve değerlerinde düşüş yaşanmadı” ifadelerini kullandı. 

“EVDE CAMI AÇMADAN UYUYAMIYORDUM”

Kilo vermesine rağmen haftanın 6 günü spor yapmaya devam ettiğini kaydeden Sapmaz, “Fast food ürünlerini hayatımdan çıkardım. Tatlı ve kebap ürünlerinin de tüketimini yapmıyorum. Bu tür ürünleri de hayatıma yeniden almayacağım. Bu kararımda da inançlıyım. Evde camı açmadan uyuyamıyordum. Zayıflama sürecimle birlikte her şeyim de değişti. Yeniden normal bir hayata geldim. Uyumam, nefes almam, hayata bakış açım her şeyim değişti” söyledi.

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