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Almanya’da Başbakan Scholz'a ‘döner’ protestosu: Putin’le konuş 4 Euro olsun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz döner fiyatları üzerinden protesto edildi. Münih temasları sırasında bir kişi Scholz'a, "Döner 8 Euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 Euro olsun" diye seslendi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 06:13
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Almanya’da Başbakan Scholz'a ‘döner’ protestosu: Putin’le konuş 4 Euro olsun

Almanya’da Başbakan Scholz'a ‘döner’ protestosu: Putin’le konuş 4 Euro olsun
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Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor.

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Döner 8 Euro oldu. Putin’le konuşun, ben dönere 4 Euro ödemek istiyorum." diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

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Pandora
25.10.2022 07:28
Almanya hayatında ilk defa enflasyon ile tanıştı ancak Almanya enflasyonu yener. 2. Dünya savaşı sonrası sıfır noktasından dünya güçü olan bir ülke bunu da atlatır. Biz kendimize bakalım.  
 
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