İşte o mucize meyvenin yararları

İçerdiği antioksidanlar sayesinde kanseri önlediği biliniyor, özellikle lösemi hastalarında oldukça etkili olduğu ve hastaların bu meyveyi sık sık tüketmeleri öneriliyor. İşte o mucize meyve...

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte o mucize meyvenin yararları

Araştırma sonuçlarına göre ise akciğer kanserine neden olan hücrelerin %86’sını öldürüyor. Acai meyvesi, diğer meyvelere göre daha düşük şeker oranına sahip. 00 g Acai meyvesinin; %70’i kalori, %50’si yağ, %16’sı karbonhidrat, %4’ü protein. Ayrıca bu meyve; A vitamini, sodyum, kalsiyum da içeriyor.

Acai meyvesi orijinal olarak Amazon ormanlarında yetişen zengin antioksidan özelliği taşıyan genellikle görüntü olarak yaban mersinine benzetilen mor renkli bir üzüm yani meyvedir. Çoğunlukla acai üzümü olarak bilinmektedir. Bu haliyle market raflarında da yerini almıştır. Yaban mersini gibi yumuşak olmamakla birlikte çekirdekleri sert bir meyvedir.

YARARLARI

Acai meyveleri sağlığımızı çeşitli şekillerde geliştirir. Sadece kilo kaybına ve sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklığınızı arttırır ve sağlıklı cilt ve saçları destekler.

Acai üzümünün serbest radikallerin vücuda verdiği oksidatif hasarı onardığı bilinmektedir.

Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, acai meyvesinin, kalp hipertrofisi, fibroz ve kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli ölçüde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmalar acai meyvelerindeki lif ve yağ asidi içeriğinin metabolizmayı arttırmaya, yağ yanığını arttırmaya ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

TOZUNUN YARARLARI

Acai meyvesi Türkiye de özellikle meyve formunun dışında toz halinde de tüketilmektedir. Bu şekilde özenli kurtularak acai meyvesinden elde edilen toz formunu içeceklere ve yoğurtlara konulmakta ve o şekilde tüketilmektedir.

Kan şekerinin ve insülinin düzenlenmesini sağlamaktadır.

A,C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bu yüzden cilt ve göz sağlığı için faydası çok fazladır.

Sindirim sitemini ve bağırsak sağlığını korumaktadır.

Zayıflamaya yani kilo vermeye yardımcı bir üründür.

Demir, kalsiyum , bakır ve çinko yönünden zengin bir meyvedir.

Acai meyvesi de bu yönden kanser hücresiyle savaşan bir besindir.

Yaşlanmaya karşı vücudu destekler ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Magnezyum ve potasyum açısından zengin bir besindir.

B vitaminleri açısından zengin bir besin olduğundan tüketilmesi faydalıdır.

Hafızayı destekler.

Omega yönünden zengindir

Kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekler.

Antioksidan özelliği yüksektir. Vücuttaki inflamasyonu azaltır.


Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek Teknoloji
Öğrencilere vergisiz telefonun detayları belli oldu. Bir süre daha beklemeleri gerekecek
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet isyan etti Siyaset
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet isyan etti
Muğla açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Muğla açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Gündem
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Deniz düşüş anını kaydettiler. Görenler paniğe kapıldı Yaşam
Deniz düşüş anını kaydettiler. Görenler paniğe kapıldı
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Arabanın ön tekerleği nereden geçerse alt tekerleği de oradan geçer atasözünün anlamı nedir?
Bakan Yerlikaya birazdan açıklama yapacak Gündem
Bakan Yerlikaya birazdan açıklama yapacak