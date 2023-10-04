Uzun yıllar bebek hasreti çeken aile hayatının şokunu yaşadı. Bebekleri mucize ameliyatla böyle kurtuldu

Diyarbakır’da 10 yıllık bebek özlemi sona eren Deniz ailesinin ikizlerinden biri, doğduktan kısa süre sonra Nekrotizan Enterokolit adlı hastalığa yakalandı.

Mihra Deniz adlı bebek, bağırsaklarında delinme ve kangren oluşması nedeniyle iki kez ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

Cansu ve Gıyasettin Deniz çifti, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve 35 haftalıkken ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Ancak ikizlerden Mihra, doğumunun 15. gününde bağırsaklarında delinme olduğu anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Mihra’nın, Nekrotizan Enterokolit (NEK) hastalığı sebebiyle bağırsaklarının bir kısmının kangren olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, kangrenli bölgeyi çıkararak bebeğin bağırsağını karın duvarına açtı. Enfeksiyon tedavisi gören Mihra, 15 gün sonra ikinci bir ameliyatla bağırsakları normal yerine yerleştirildi. Normal beslenmeye ve dışkılamaya başlayan Mihra, kilo alarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Mihra’nın ameliyatını yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, NEK hastalığının erken doğumlarda görülebilen bir durum olduğunu söyledi.

Mihra’nın kardeşinin herhangi bir sorunu olmadığını belirten Dr. Kamacı, “Bebeğimizin sağlık durumu çok iyi, annesini emiyor, kilosunu alıyor. Ameliyatla ilgili bir problemimiz kalmadı” dedi.

Çocuk Doktoru Mehmet Emin Günel ise, yoğun bakım sürecinin çok zorlu geçtiğini ancak hastanenin imkanları, çocuk cerrahının tecrübesi ve ünitenin deneyimi sayesinde bebeği sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettiklerini ifade etti.

Baba Gıyasettin Deniz ise, 10 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını ve tüp bebekle ikizlere kavuştuklarını anlattı.

Mihra’nın hastalığından dolayı çok korktuklarını ancak doktorların kendilerine umut verdiğini söyleyen Deniz, “Bebeğimize yeniden kavuştuk, çok mutluyuz. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.