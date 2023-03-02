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İşte bağışta toplanan para

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında toplanan bağış miktarı 631 milyon lirayı geçti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:20
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İşte Omuz Omuza bağışında toplanan para

İşte bağışta toplanan para
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Futbol ailesinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında toplanan bağış miktarı 631 milyon lirayı aştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlıyor.

Kampanyada saat 23.40 itibarıyla 400 milyon liradan fazla bağış toplandı.

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