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Omuz Omuza Bağış Kampanyası canlı yayını başladı. İşte yapılan ilk bağış

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde düzenlenen 'Omuz Omuza Bağış Kampanyası' başladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:04
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İşte yapılan ilk bağış. Omuz Omuza Bağış Kampanyası canlı yayını başladı

Omuz Omuza Bağış Kampanyası canlı yayını başladı. İşte yapılan ilk bağış
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Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası, futbol camiası ortak yayında bir araya geliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde ortak canlı yayın ile bağış kampanyası düzenleniyor.

Spor kanallarından canlı yayınlanan bağış kampanyası başladı.

İnternet sitesinin yayına girmesiyle, ilk bağışlar da taraftarlar tarafından yapıldı.

Yayına telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yardım gecesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı. Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."

"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Katılımcılar, DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile bağış yapabilecek.

Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle:

- Denizbank
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığlığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

- Ziraat Bankası
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

- Halkbank
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

- VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A

 

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