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İşte saçlarımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar

Saçlarla ilgil öylesine çok yanlış bilgi vardır ki saymakla bitmez. İşte onlardan bir kaçı…

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 08:22
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İşte saçlarımızla ilgili o hurafeler

İşte saçlarımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar
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“BEYAZ SAÇ TELİNİ KOPARMAK TÜM SAÇLARI BEYAZLATIR”

Her saç teline ait yalnızca bir kök olduğu için koparılan telin diğer saç tellerini etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz. Sadece aynı yerden uzayan saçın tekrardan beyaz olarak geleceğini de hatırlatalım.

“GÖZENEKLER KÜÇÜLTÜLEBİLİR”

Cildinizdeki gözeneklerin büyüklüğü ve görünümü ile ilgii her şeyi genetik yapınız ve cilt tipiniz belirliyor. Bakteriler ve yağlar bu gözeneklerin içini doldurduklarında daha büyük ve belirgin görünebiliyorlar. Siyah nokta ve büyük gözenekleri maske ve peeling yardımıyla temizleyerek bunların daha küçük görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak, kalıcı olarak hiçbir gözeneğin küçülmediğini de unutmayın.

“BOL SU İÇMEK CİLDİ MEMLENDİRİR”

Su içmek vücudu dışarıdan değil, aksine, içeriden besliyor. Eğer cilt tipiniz kuruysa bunu bol su içerek nemlendirmeniz mümkün değil. Bunun yerine kuru ciltlere yönelik ürünler seçebilirsiniz.

“UZUN SÜRE KULLANILAN ŞAMPUAN ETKİSİNİ KAYBEDER”

Bu düşüncenin bilimsel bir temeli bulunmuyor. Eğer saçınız en sevdiğiniz ve hep kullandığınız şampuanınıza cevap vermemeye başladıysa bunun nedeni başka şeyler olabilir. Bu yüzden haftada bir kez arındırıcı şampuan kullanabilirsiniz.

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