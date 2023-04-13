﻿Uzmanından saman nezlesine karşı korunmanın en etkili yöntemi

Editör: Murat Öztürk

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte her 5 kişiden biri için saman nezlesi olma vakti de gelmiş bulunuyor.

Nürnberg Sağlık Departmanına göre saman nezlesi, ağaçların ve çalıların çiçeklenmesinden kaynaklanan en yaygın kronik hastalıktır.

Bild’de yer alan bir habere göre uzmanlar nezleyi tetikleyen polenlerden kurtulmak için tavsiyede bulundu. Alerji semptomlarını hafifletmek için Nürnberg Sağlık Departmanı, açık havada FFP2 maskelerinin kullanılmasını öneriyor. FFP2 maskeler sadece korona virüslerini değil, aynı zamanda alerjiye neden olan polenleri de tutabilir açıklaması yapıldı.

Fındık, dişbudak, gürgen, kavak, söğüt, selvigiller familyasında yer alan ağaçların polenlerinin baharın sonlarında çıkması bekleniyor. Birçok kişinin bu polenlere alerjisi bulunuyor. Polenlere maruz kalmaktan dolayı oluşan saman nezlesinin belirtileri arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi durumlar yer alıyor.

Alman Polen Bilgi Servisi (PID) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Karl-Christian Bergmann, alerjisi olanların ilkbaharda açık havada maske kullanmasını öneriyor: "Ağız ve burun bir maske ile kapatılırsa, solunan polen miktarı önemli ölçüde azalır. Dolayısıyla burun ve muhtemelen bronşiyal şikayetlerin de geçmesi çok muhtemeldir.”

Profesör Dr. Karl-Christian Bergmann, polenin yapışmayı sevdiğini, bu nedenle maskenin alerjenlerin yapıştığı mekanik bir bariyer gibi davrandığını açıklıyor. Ancak bir FFP2 maskesinin bile %100 koruma sağlamadığını da kabul ediyor.