Ses kısıklığına doğal çözümler

Genel tanım olarak ses kısılması; sesteki çatallaşmalar, titreşimler, boğuk ses ve diğer tüm ses değişikliğine verilen bir durum. Bu durum gırtlaktan sert, tırmalayıcı, cılız ve zayıf bir ses çıkmasına neden oluyor.

SES KISIKLIĞI NEDEN OLUR

Ses kısıklığını oluşturan pek çok sebep vardır. Bunlar arasında çok basit ve kendiliğinden iyileşebilecek sebepler olduğu gibi ciddi ve tedavisinin büyük ameliyatlar gerektirdiği hastalıklar da olabilir. Ses kısıklığına neden olabilecek hastalıklar arasında şunlar:

Alerji veya iltihaplara bağlı geniz akıntısı,

Mideden yukarı doğru asit kaçağının olması (reflü) ve şiddetli kusmalar,

Gırtlak ve çevresindeki dokuların tümörleri,

Ses telleri çevresine gelen darbeler,

Psikolojik nedenler,

Şeker hastalığı veya sinir sistemi hastalıkları gibi vücudun diğer bölgeleriyle birlikte ses telini de tutan hastalıklar,

Larenjit (gırtlak iltihabı),

Ses tellerinde nodül, kist veya polip gibi iyi huylu kitleler,

Akciğer hastalıkları,

Ses teli hareketini sağlayan sinirlerin felci,

Sigara, duman ve kimyasal gazlar gibi tahriş edici maddelere maruz kalmak,

Yanlış ses kullanımları (bağırma, çığlık, şiddetli ağlama ve öfke durumları),

Birtakım cerrahi travmalar (gırtlağa ya da üst solunum yoluna yönelik ya da genel anestezi için solunum yoluna tüp (entübasyon tüpü) yerleştirilmesine bağlı olarak ses kısılması problemi yaşanabilir.

SESİN KISILMAMASI İCİN NE YAPMALI

Ilık bir bardak sütün içine bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyin. İyice karıştırın. Karabiberli ballı sütü sevmeseniz de için. Çünkü karabiberin kimyasal özelliği boğazınızı açmanıza yardımcı olacaktır.

Portakal, mandalina gibi C vitamini içeriği yüksek meyveler tüketmenizde de yarar var. Bu meyveler daha hızlı iyileşmenize yardım eder. Bu şekilde meyveler bitkisel çözüm olarak kullanılabilir.

Bir bardak suyun içine bir adet limonun suyunu sıkın. Ardından 3 çay kaşığı bal ilave edin. İyice karıştırın ve için.

Ballı zencefil çayı bu konuda büyük yardımcınız olabilir. Zencefil çayı hazırlayın ve içine 1 çay kaşığı bal atın. Şeker ilave etmeyin. Zencefil çayını ılık olarak hazırlayın ve için.

Ses kısıklığı için bol bol su için.

Düzenli uyuyun şayet uykusuz kalırsanız, sesiniz düzelmeyecektir.

Yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutun.

Bir müddet çok konuşmamaya dikkat edin yahut az konuşun.

Ses kısıklığı sorununu yaşarken kirli bir havası olan ortamlarda bulunmayın.

Menekşe yağı, bitkisel ses kısıklığı tedavisinde oldukça etkilidir. Menekşe yağı ile gargara yapmanız size büyük bir fayda sağlayacaktır.

Sorununuzun çözümü için, papatya çayı tüketebilirsiniz. Çok sıcak olmayan, ılık bir papatya çayı ses tellerinizi rahatlatarak, ses kısıklığınıza çözüm bulmanızı sağlayacaktır.

Bütün turbu, su ile kaynatın ve su ılıdığında bu su ile gargara yapın. Turp suyunun da ses açıcı özelliği vardır. Turp da ses kısıklığı için faydalı bitkiler arasındadır.

Bilinenin aksine yumurtayı çiğ yemek yerine rafadan tüketmeniz sorununuza daha iyi gelecektir.