Ses kısıklığına doğal çözümler ortaya çıktı

Ses kısıklığı, boğazda oluşan bir rahatsızlık sonucu sesin normalden farklı çıkmasıdır. Bu durum, sosyal hayatı olumsuz etkileyebilir. Ses kısıklığına neden olan çok sayıda faktör vardır. Bazıları basit ve kısa sürede geçebilirken, bazıları ciddi ve ameliyat gerektirebilir.

Ses kısıklığına yol açan bazı hastalıklar şunlardır:

- Alerji veya iltihap nedeniyle genizden gelen akıntı

- Mide asidinin yemek borusuna kaçması (reflü) veya kusma

- Gırtlak veya çevresindeki dokularda tümör oluşması

- Ses tellerine darbe alınması

- Psikolojik sorunlar

- Şeker hastalığı veya sinir sistemi hastalıkları gibi ses tellerini de etkileyen hastalıklar

- Gırtlak iltihabı (larenjit)

- Ses tellerinde iyi huylu kitleler (nodül, kist, polip)

- Akciğer hastalıkları

- Ses teli hareketini sağlayan sinirlerin felç olması

- Sigara, duman veya kimyasal gazlar gibi ses tellerini tahriş eden maddeler

- Ses tellerini zorlayan ses kullanımları (bağırma, çığlık, ağlama, öfke)

- Cerrahi müdahaleler (gırtlak veya solunum yolu ameliyatları veya genel anestezi sırasında solunum yoluna tüp yerleştirilmesi)

Ses kısıklığı ile başa çıkmak için bazı doğal yöntemler de vardır. Bunlar arasında şunları yapabilirsiniz:

- Ilık süt içine bal ve karabiber ekleyerek için. Karabiber, boğazınızı açmaya yardımcı olur.

- Portakal, mandalina gibi C vitamini zengini meyveler yiyin. Bu meyveler, iyileşme sürecinizi hızlandırır.

- Limon suyu ve bal karıştırarak için. Bu karışım, ses tellerinizi yumuşatır ve iltihabı azaltır.

- Zencefil çayı içine bal ekleyerek için. Zencefil, ses tellerinizin şişmesini önler ve sesinizi açar.

- Bol su için. Su, ses tellerinizin nemli kalmasını sağlar ve kurumasını önler.

- Düzenli uyuyun. Uykusuzluk, ses tellerinizin yorulmasına ve kısılmasına neden olabilir.

- Yemekleri iyi çiğneyerek yutun. Yutma zorluğu, ses tellerinizin gerilmesine ve iltihaplanmasına yol açabilir.

- Bir süre sesinizi dinlendirin. Çok konuşmak, ses tellerinizin aşırı çalışmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

- Kirli havası olan ortamlardan uzak durun. Kirli hava, ses tellerinizin tahriş olmasına ve enfeksiyon kapmasına neden olabilir.

- Menekşe yağı ile gargara yapın. Menekşe yağı, ses tellerinizin iyileşmesine ve sesinizin güçlenmesine katkıda bulunur.

- Papatya çayı için. Papatya çayı, ses tellerinizin rahatlamasına ve ses kısıklığının giderilmesine yardımcı olur.

- Turp suyu ile gargara yapın. Turp suyu, ses tellerinizin açılmasına ve temizlenmesine yardımcı olur.

- Yumurtayı çiğ değil, rafadan pişirerek yiyin. Çiğ yumurta, ses tellerinizin enfeksiyon kapmasına neden olabilir.