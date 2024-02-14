İşte sevmenin mucize faydaları. Resmen yaşatıyor

Kaynak: İHA
İşte sevmenin mucize faydaları. Resmen yaşatıyor
Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, sevginin ruh sağlığı için önemli bir iyileştirici faktör olduğunu vurguladı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, “Sevgi ve destekleyici ilişkiler, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde büyük bir rol oynamaktadır. Sevgi, duygusal bağlarımızı kuvvetlendirir, stresimizi düşürür, anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltır, özgüvenimizi yükseltir ve ruh halimizi iyileştirir” dedi.

Dr. Günaydın, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevginin iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Günaydın, psikiyatrik hastalıklarla uğraşan kişilerin, sevgi ve anlayış içeren bir ilişkiden tedavi sürecinde olumlu etkilenebileceğini söyledi.

Günaydın, “Sevgililer Günü gibi özel günler, duygusal bağlarımızın ve ilişkilerimizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak için mükemmel bir fırsattır. İlişkilerimizdeki bağlılığı güçlendirebilir ve psikolojik sağlığımızı koruyabiliriz. Bu gün, sevdiklerimize olan sevgimizi göstermek ve onlarla geçirdiğimiz zamanın kıymetini bilmek için güzel bir fırsattır” diye konuştu.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Dr. Günaydın, sevginin bağışıklık sistemimiz üzerinde de faydalı etkileri olabileceğini belirtti.

Bazı araştırmalar, sevgi ve bağlılık dolu ilişkilerin, stresin bağışıklık sistemimize verdiği zararı azalttığını göstermektedir.

Dr. Günaydın, “Günlük hayatta stresten tamamen kurtulmak imkansızdır. Stres, kortizol gibi hormonları salgılatarak bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Ancak sevgi ve destekleyici ilişkiler, stresle baş etmemize yardımcı olur ve böylece bağışıklık sistemimizi destekler” dedi.

“STRESİ AZALTIYOR”

Dr. Günaydın, sevginin ve mutlu ilişkilerin stresimizi de azalttığını ifade etti.

Dr. Günaydın “Örneğin, endorfin ve oksitosin gibi kimyasallar, sevgi ve bağlılık hissettiren ilişkilerde salgılanır. Bu kimyasallar, stresimizi düşürür ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sevgi ve pozitif sosyal ilişkiler, genel sağlığımıza birçok yönden katkı sağlar. Sevginin gücü, hayatımıza her gün anlam ve değer katar” şeklinde konuştu.

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