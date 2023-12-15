İşte ilaç sevmeyene doğal ağrı kesici

Çoğu kişi vücudumuzun farklı yerlerinde meydana gelen ağrılardan kurtulmak için ilaç kullanmaz. Bu noktada hassas davrananlara bir tarif önerimiz var. Evde birkaç malzeme kullanarak elde edeceğiniz bu karışım ile ağrılarınıza veda edebilirsiniz

MALZEMELER:

1 çorba kaşığı zerdeçal

1 taze zencefil

1 portakal

1 salatalık

5 havuç

2 limon



HAZIRLANIŞI



Limon, portakal, taze zencefil, ve havuç yıkanır. Sonra limon ve portakalın suyu çıkarılır. Havuç ve zencefilin suyu ise katı meyve sıkacağı yardımıyla elde edilir. Sonra hepsi karıştırılıp tüketiliyor.



