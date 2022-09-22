Nejat Uygur'un politik görüşünü açıkladığı sahne zirve yaptı. İşte sosyal medyayı yakıp yıkan video

Oyuncu Nejat Uygur’un yıllar önceki bir programdaki politik görüşünün açıkladığı sahne tekrar gündem oldu.

Videoda kendisine "Politik görüşünüz nedir?" sorusu yöneltilen Uygur, "Sana çok kısa cevap vereceğim. Ben atasözlerini çok seviyorum. Atasözlerinin manalarından çok şeyler çıkarırım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü çok mühim. bizim coğrafi konumumuz nedeniyle dört bir yanımız değil sekiz bir yanımız dost gözüken düşmanlarla sarılı. O zaman buna cevap ne olur: Bir elin nesi var iki elin sesi var. Daha da kısası benim politik görüşüm, benim vicdanımın görüşü şudur..." dedikten sonra önünde bulunduğu perdeyi açıyor. Uygur'un açtığı perdenin arkasından Anıtkabir'in resmi çıkıyor.

Alkışlarla sona eren video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.