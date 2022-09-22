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  • Nejat Uygur'un politik görüşünü açıkladığı sahne zirve yaptı. İşte sosyal medyayı yakıp yıkan video

Nejat Uygur'un politik görüşünü açıkladığı sahne zirve yaptı. İşte sosyal medyayı yakıp yıkan video

Nejat Uygur’un Star ekranlarında yayınlanan bir videosu yeniden gündem oldu. Uygur'un politik görüşü ile alakalı açıklaması büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:01
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İşte sosyal medyayı yakıp yıkan video. Nejat Uygur'un politik görüşünü açıkladığı sahne zirve yaptı

Nejat Uygur'un politik görüşünü açıkladığı sahne zirve yaptı. İşte sosyal medyayı yakıp yıkan video
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Oyuncu Nejat Uygur’un yıllar önceki bir programdaki politik görüşünün açıkladığı sahne tekrar gündem oldu.

Videoda kendisine "Politik görüşünüz nedir?" sorusu yöneltilen Uygur, "Sana çok kısa cevap vereceğim. Ben atasözlerini çok seviyorum. Atasözlerinin manalarından çok şeyler çıkarırım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü çok mühim. bizim coğrafi konumumuz nedeniyle dört bir yanımız değil sekiz bir yanımız dost gözüken düşmanlarla sarılı. O zaman buna cevap ne olur: Bir elin nesi var iki elin sesi var. Daha da kısası benim politik görüşüm, benim vicdanımın görüşü şudur..." dedikten sonra önünde bulunduğu perdeyi açıyor. Uygur'un açtığı perdenin arkasından Anıtkabir'in resmi çıkıyor.

Alkışlarla sona eren video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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ILLEDE VATAN.
22.09.2022 15:30
Yattığı yer incitmesin.ulkeyi ortalığı ortadoguya çevirenlere gelsin.Bu gidişle imandan daha kötü olabiliriz.  
 
mmt
22.09.2022 15:21
kabri nur olsun  
 
Bozkurt
22.09.2022 15:11
Ne diyor rahmetli sekiz bir yanımız dost görünen ama düşman dolu ülkelerle dolu yani ABD, Ab, Rusya,Suriye daha daha başka akla gelen ülkeler 6+1 ise bunlardan medet umuyor çok güzel anlatmışsın anla  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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