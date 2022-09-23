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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a Atatürk soruşturması

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açılan ve kendisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımları sorulan İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü öğretmeni Cemil Kılıç'a, 'yine' soruşturma açıldı. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Kılıç, "Diyanet'in Atatürk'e yönelik hutbesine ilişkin eleştirilerim nedeniyle itibarsızlaştırma suçu işlemişim" dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 14:42
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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a Atatürk soruşturması

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a Atatürk soruşturması
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İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'yeniden' soruşturma açıldı. 

Kılıç, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, soruşturmanın Diyanet'in Atatürk hutbesine ilişkin eleştirileri ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi gerekçe gösterilerek açıldığını bildirdi.

MEB, Kılıç'ı, "Diyanet'i itibarsızlaştırmak" ve Kılıçdaroğlu ile görüştüğü için de "siyaset yapmakla" suçladı.

"İHRAÇ EDİLİYORUM"

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıç, "MEB, az önce hakkımda YİNE soruşturma açtı. Diyanet'in Atatürk'e yönelik hutbesine ilişkin eleştirilerim nedeniyle itibarsızlaştırma suçu işlemişim. Kılıçdaroğlu ile görüşmemden dolayı da siyaset yapma suçu işlemişim" dedi.

Kılıç, "2 kez kademe durdurma cezası verilip ihraç ediliyorum" ifadelerini kullandı.

Cemil Kılıç'ın paylaşımı şu şekilde:

YİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Kılıç’a, önceki günlerde de MEB tarafından soruşturma açılmıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrılan Kılıç’a bakanlığa bağlı iki müfettiş tarafından sorular sorulmuştu.

Gazetemizden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Kılıç, şunları söylemişti:

“Milli Eğitim Bakanlığı, başını Halil Konakcı’nın çektiği cemaat ve tarikatların hedef göstermesi ve yönlendirmesi ile soruşturma açtı. Aslında benden değil, laik Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve devrimlerini savunmamdan rahatsızlar. Gerçek gerekçe budur. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen iki müfettiş tarafından İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü'nde adeta sorguya çekildim. Yaklaşık 40 soru soruldu. 'Kılıçdaroğlu ile neden görüştünüz?', 'Neden Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitter hesabınızdan RT ettiniz?', 'Neden Eğitim-İş Başkanını Twitter hesabınızdan RT ettiniz?', 'Diyanet Başkanlığı'nı itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?', 'Cumhurbaşkanını itibarsızlaştırmak mı istiyorsunuz?' gibi sorular sordular.”

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Gök Tengri
23.09.2022 15:34
Gerçekten diyanet varmı . Yazık dürüst insana eziyet başka bir şey değil , süs anlatma konuşma diyorlar .Allah kitap bedevi deve çobanı gelsin oylar  
 
Gökhan 61
23.09.2022 15:21
Diyanette itibar mı kalmış  
 
Teflon tava
23.09.2022 15:17
Hani bazıları Ali Erbaş ve halil konakçı gibi hocalara benim hocam benim başkanım olamaz diyorya bana görede bu adam hoca olamaz.Çocutlardan uzak tutmalı  
 
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